76 неправильно припаркованных самокатов увезли на штрафстоянку в Нижнем Новгороде Общество

С улиц Нижнего Новгорода изъято 76 электросамокатов, оставленных вне зоны парковки. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на встрече с главредами нижегородских СМИ 24 апреля.

Он напомнил, что в этом году ввели ряд ограничений для использования СИМ. Несмотря на то, что институции, занятые в этой сфере еще "притираются", результат, по мнению градоначальника, уже виден.

"Начинают парковать в пределах установленных зон. Да, не всегда, но тем не менее. Администрации, в рамках своих полномочий, реагируют на нарушения. Изъято пока 76 электросамокатов", - сказал он.

По его словам, сейчас они находятся на стоянке административно-технической инспекции. Самокаты вернут оператору после выплаты штрафа. Сумма штрафа составляет 60 тысяч рублей за факт эвакуации на штрафстоянку.

"Если административно-техническая инспекция приехала, и с одного места эвакуирует сразу, например, три самоката одного юрлица, то составляется один протокол. Если же они находятся в разных частях, то может быть составлено и два протокола и три", - объяснил он.

Юрий Шалабаев добавил, что средства поступают в местный бюджет.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут жаловаться на самокатчиков через специального чат-бота в Telegram.