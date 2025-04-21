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Общество

76 неправильно припаркованных самокатов увезли на штрафстоянку в Нижнем Новгороде

24 апреля 2025 17:45  [1] Общество
76 неправильно припаркованных самокатов увезли на штрафстоянку в Нижнем Новгороде

С улиц Нижнего Новгорода изъято 76 электросамокатов, оставленных вне зоны парковки. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на встрече с главредами нижегородских СМИ 24 апреля.

Он напомнил, что в этом году ввели ряд ограничений для использования СИМ. Несмотря на то, что институции, занятые в этой сфере еще "притираются", результат, по мнению градоначальника, уже виден. 

"Начинают парковать в пределах установленных зон. Да, не всегда, но тем не менее. Администрации, в рамках своих полномочий, реагируют на нарушения. Изъято пока 76 электросамокатов", - сказал он. 

По его словам, сейчас они находятся на стоянке административно-технической инспекции. Самокаты вернут оператору после выплаты штрафа. Сумма штрафа составляет 60 тысяч рублей за факт эвакуации на штрафстоянку.

"Если административно-техническая инспекция приехала, и с одного места эвакуирует сразу, например, три самоката одного юрлица, то составляется один протокол. Если же они находятся в разных частях, то может быть составлено и два протокола и три", - объяснил он. 

Юрий Шалабаев добавил, что средства поступают в местный бюджет. 

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут жаловаться на самокатчиков через специального чат-бота в Telegram.

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Теги:
самокат
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