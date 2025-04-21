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Общество

"Единая Россия" в преддверии "Диктанта Победы" провела автопробег в Нижнем Новгороде

25 апреля 2025 09:28  [2] Общество

В Нижнем Новгороде состоялся «Автопробег Победы», участие в котором приняли десять различных ретроавтомобилей. Он стартовал на площади Ленина и завершился в парке Победы. 
Акцию организовали Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с региональным отделением «Волонтеров Победы» и единым военно-патриотическим центром «Авангард».

Автопробег прошёл под флагами Российской Федерации и партии «Единая Россия». Колонну ретроавтомобилей возглавил знаменитый ГАЗ-М-20 «Победа», символизирующий послевоенное восстановление страны. За ним проследовали Москвич-2140, Москвич-412, Москвич-403, ГАЗ-21 и ГАЗ-69. В автомобилях разместились ветераны спецоперации и юнармейцы. 

«Наш автопробег открыла легендарная машина ГАЗ М-20 «Победа», которую делали на Горьковском автомобильном заводе сразу после войны. Она символизирует начало новой мирной жизни и восстановление страны. Этот пробег напоминает нам о подвиге наших дедов и показывает, насколько важна победа для каждого из нас. Завтра пройдет акция «Диктант Победы», где можно проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Участвовать можно на одной из 664 площадок по всему региону. Приглашаем всех желающих!» - сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Автопробег завершился в парке Победы, где прошли торжественные мероприятия. Там представители центра «Авангард», волонтеры Победы, юнармейцы, ветераны СВО, активисты партии и «Молодой Гвардии» возложили цветы к Стеле, посвященной трудовому подвигу горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Здесь же была открыта фотовыставка, повествующая о создании и развитии акции «Диктант Победы». 

«Перед Днем Победы в Нижегородской области проходит множество ярких патриотических акций, таких как Автопробег и Диктант Победы. Эти события подчеркивают значимость исторической памяти и героического прошлого каждого жителя региона, вдохновляя всех нас бережно хранить память о тех, кто одержал Великую Победу. Автопробег символизирует единство поколений, связь времен и желание передать молодому поколению осознание величия подвига наших дедов и прадедов. Проведение Диктанта Победы позволяет освежить знания о событиях той войны и способствует воспитанию молодежи в любви к Родине. Такие инициативы помогают поддерживать высокий уровень патриотизма и ответственности за наше общее наследие», - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, акция «Диктант Победы» пройдет 25 апреля во всех 89 регионах России и в 58 странах. Найти ближайшую к себе площадку можно на сайте диктантпобеды.рф.  

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

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Теги:
Автопробег День Победы Единая Россия
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