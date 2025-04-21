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Наука

Лауреат премии "ВЫЗОВ" Сергей Таскаев выступил с лекцией в Нижнем Новгороде

25 апреля 2025 09:31  [98] Наука
Лауреат премии ВЫЗОВ Сергей Таскаев выступил с лекцией в Нижнем Новгороде

Фото: Никита Духник

Около 100 представителей научного, академического и медицинского сообщества собралось на лекцию лауреата Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» Сергея Таскаева. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в рамках тура ученых, организованного фондом «Вызов», при поддержке правительства Нижегородской области и регионального штаба Десятилетия науки и технологий.

Серия научно-популярных лекций проводится в четырех городах России: Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Саратове. Цель проекта — рассказать широкой аудитории о передовых научных разработках и технологиях будущего.

Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета и главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН Сергей Таскаев представил уникальную разработку — компактный высокоинтенсивный источник нейтронов нового поколения под названием VITA.

По словам ученого, на протяжении десятилетий задача создания подобной установки считалась нерешаемой. Устройство предназначено для проведения бор-нейтронозахватной терапии, при которой поражаются опухолевые клетки без вреда для здоровых тканей. Технология делает нейтронные методы более доступными и открывает новые возможности для научных исследований.
 «Наука – это искусство, и ученые, как артисты, художники, писатели и музыканты, тоже нуждаются в «обратной связи». Когда ты видишь интерес к своей работе, имеешь возможность рассказать о том, к чему шел много десятилетий, это невероятно ценно! Роуд-шоу ученых – интересный проект, у которого, мне кажется, большое будущее», – отметил лауреат Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ» Сергей Таскаев.

В мероприятии, которое прошло в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО), приняли участие как молодые исследователи, так и руководители научных школ. 
«Нижегородская область во все времена была родиной, домом, школой и даже научной лабораторией для ведущих ученых. Ростислав Алексеев, Александр Андронов, Александр Попов — эти и многие другие гении своего времени заложили крепкий научный и инженерный фундамент нашего региона, установив высокую планку для будущих поколений. Проведение одного из мероприятий фонда «Вызов» здесь, в Нижнем, — это логичное продолжение истории научного лидерства нашего города. Мы рады, что сегодня именно у нас проходит встреча, объединяющая ведущих ученых страны и молодые таланты», - подчеркнула заместитель председателя правительства Нижегородской области, кандидат технических наук Екатерина Солнцева. 

По ее словам, именно такие события вдохновляют молодых исследователей, укрепляют престиж науки как фундамента развития региона и страны, а также служат символом, что «новое поколение Андроновых и Поповых» уверенно приняло эстафету глобального научного лидерства.

С особенностями участия в премии «ВЫЗОВ» гостей мероприятия ознакомил заместитель председателя научного комитета премии, директор Института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС Алексей Федоров. Он рассказал о процессе подачи заявок и отличиях этой награды от других научных премий.

«Очень важно, чтобы ученые становились героями нашего времени, чтобы про их достижения знали в обществе и, конечно, чтобы их знания конвертировались в то, что полезно сегодня экономике. Для ученого - счастье, когда его достижения востребованы экономикой и людьми, это «дорога с двусторонним движением». С одной стороны, ученые должны становиться ближе к решению практических индустриальных задач, а с другой стороны, конечно, бизнес-индустрия должна обращать больше внимания на достижения наших ученных», – сказал Алексей Федоров.
Ученые и инженеры Приволжского федерального округа активно участвуют в конкурсе на соискание премии «ВЫЗОВ». В 2024 году от Нижегородской области было подано восемь заявок. Всего из регионов ПФО поступила почти каждая десятая заявка из общего числа — 56.

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