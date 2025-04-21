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Экономика

Делегация из Абу-Даби высоко оценила проекты нижегородских компаний для совместного бизнеса

25 апреля 2025 09:38  [106] Экономика
Делегация из Абу-Даби высоко оценила проекты нижегородских компаний для совместного бизнеса

Фото: Кира Мишина

24 апреля в Нижегородскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Основной целью визита стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, фармацевтики, торговли и информационных технологий.

В состав делегации вошло руководство Экономической зоны «Халифа» в Абу-Даби (группа Abu Dhabi Ports) и Российско-Эмиратского делового совета (РЭДС).

«Нижегородская область открыта для обмена опытом, торговых отношений, реализации совместных проектов и другой конструктивной работы с иностранными партнерами. Только на этой неделе были проведены переговоры с делегациями из Китая, ОАЭ и Аргентины. Продолжаем развивать деловые, культурные и социальные связи. Видим, что многие страны в этом заинтересованы так же, как и мы», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Директор по коммерции и развитию бизнеса Экономической зоны «Халифа» Джамиля Ахли отметила, что визиту в Нижегородскую область предшествовал подробный анализ российских регионов, и именно здесь сосредоточены компании, работающие в секторах, стратегически интересных для бизнеса и федерального правительства ОАЭ.

В рамках программы визита состоялся круглый стол, в котором приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, а также представители регионального бизнеса. Обсуждались перспективы создания совместных предприятий, возможности для открытия представительств нижегородских компаний, продвижения региональной продукции на рынок ОАЭ. Экономическая зона «Халифа» была представлена как потенциальная платформа для локализации нижегородских компаний.

«ОАЭ – важный стратегический партнер, открывающий доступ к рынкам всего арабского мира. Мы видим большой потенциал в поставках продуктов питания, оборудования, ИТ и других высокотехнологичных решений. Сейчас ключевая задача - активнее знакомить бизнес двух стран, чтобы наращивать сотрудничество», - отметил исполнительный директор РЭДС и гендиректор компании «Инкона» Алексей Бусев.

Свою продукцию и инвестиционные предложения представили 12 нижегородских компаний. Были презентованы фармацевтические разработки, высокотехнологичное оборудование, потребительские товары и решения в сфере ИТ.

«У нас есть продукция, которая может быть востребована в ОАЭ и странах региона, например, термоконтейнеры для перевозки продуктов питания в условиях высоких температур. Сейчас мы делаем первые шаги в этом направлении и очень заинтересованы в диалоге — хотим понять, как лучше представить наши решения на этом рынке. Для нас это новый, но перспективный вектор развития, и мы открыты к сотрудничеству», - подчеркнул директор по производству и развитию ООО «Регионально-промышленная компания» Андрей Соколов.

О продвижении культурного бренда за рубеж рассказала директор АНО «Хохлома» София Юдина. По ее словам, цель — не просто экспортировать продукцию, но и демонстрировать самобытную идентичность региона.

Успешным опытом выхода на рынок ОАЭ поделился директор ООО «Коваль» Сергей Байдаков. Он отметил, что участие в международных выставках позволяет привлекать новых партнеров. Уже в июне текущего года иностранные коллеги планируют посетить их предприятие в Нижегородской области.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин отметил стратегическое значение визита.

«Для нас важно выстроить устойчивое сотрудничество между особыми экономическими зонами. Нижегородская ОЭЗ «Кулибин» и ОЭЗ в Объединенных Арабских Эмиратах — это перспективные платформы, обладающие логистическими и инвестиционными преимуществами. Мы хотим, чтобы взаимодействие между ними и предприятиями-резидентами вышло на новый уровень. Также мы надеемся на налаживание регулярного контакта между представителями ОАЭ и нижегородскими предприятиями», - сказал Дмитрий Старостин.

Делегация из Абу-Даби также ознакомилась с инвестиционным потенциалом Нижегородской области и осмотрела ключевые площадки, включая особую экономическую зону «Кулибин». Этот визит — продолжение диалога, начатого с представителями ОАЭ губернатором Глебом Никитиным в феврале.

Напомним, что в марте в Нижегородскую область уже приезжала делегация Торгово-промышленной палаты Дубая. Тогда основными темами обсуждения были цифровые технологии, промышленность и сельское хозяйство.

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Теги:
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