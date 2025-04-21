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Общество

Глеб Никитин представил региональную демографическую программу

25 апреля 2025 09:51  [101] Общество

24 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев приняли участие во Всероссийской конференции «От года семьи – к веку семьи» в Москве. Мероприятие организовано Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева совместно с администрацией Президента РФ, Советом Федерации Федерального Собрания РФ и Министерством труда и социальной защиты России.

Глеб Никитин выступил на пленарном заседании конференции под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева и начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова. В своем докладе Глеб Никитин представил программу «ОСНОВА – нижегородский проект жизни», нацеленную на достижение в регионе демографической устойчивости и эффективную реализацию задач новых национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил губернатор Нижегородской области, на решение семей о рождении детей влияет множество факторов. При этом ключевое внимание всегда уделяется вопросам социально-экономической направленности, возможностям родителей обеспечить себе и ребенку комфортные условия для жизни.

«Наша программа «ОСНОВА» – это беспрецедентная финансовая мера поддержки на уровне всей страны. Мы готовы обеспечить семьям минимальную гарантию экономической стабильности - то, что мы называем «Родительским основным доходом» – РОД. Наша позиция заключается в том, что регион поддерживает все семьи, вне зависимости от критериев нуждаемости, и при рождении абсолютно каждого ребенка. Если женщина рожает первого или второго ребенка, бюджет области добавляет к ее федеральному материнскому капиталу такую сумму, чтобы семья в итоге получила 1 млн рублей. Если это третий и последующие дети, семья также получает 1 млн рублей, при этом вся финансовая нагрузка ложится на региональный бюджет», – сообщил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что Родительский основной доход предусматривает как целевые единовременные выплаты, так и ежемесячные выплаты, которые можно использовать без ограничений, то есть направить их на любые нужды.

«Если женщина выбирает вариант ежемесячных выплат, то она получает поддержку от региона в течение 36 месяцев. При рождении первого ребенка это выплаты в размере 10 тыс. рублей ежемесячно, при рождении второго ребенка – около 22 тыс. рублей, при рождении третьего и последующих детей – 30 тыс. рублей», – подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин пояснил, что программа «ОСНОВА – нижегородский проект жизни» включает не только направление финансовой поддержки, но и предоставление парам дополнительных региональных квот на ЭКО, организацию доабортного консультирования как в учреждениях здравоохранения, так и силами специалистов НКО, а также просвещение жителей, активное продвижение в обществе семейных ценностей и принципов ответственного родительства.

«Для достижения результата важны абсолютно все эти направления работы – только комплексный подход позволит изменить демографическую ситуацию к лучшему. Эффект от реализации программы будет пролонгированным, полагаю, что мы сможем оценить его на горизонте трех – пяти лет. Но уже сейчас можно сказать, что программа интересна нижегородцам, программа начинает работать. Для нас важна каждая новая жизнь!» – резюмировал Глеб Никитин.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что сегодня депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в первом чтении приняли Закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в регионе. Законом предполагается, что на Родительский основной доход «Основа» смогут претендовать семьи, в которых родится или будет усыновлен ребенок с 1 июля 2025 года до 30 июня 2028 года включительно.

Важное условие предоставления меры поддержки – выдача свидетельства о рождении ребенка органами ЗАГС Нижегородской области. Претенденты на получение меры поддержки должны быть гражданами РФ и подпадать под одно из условий: непрерывно проживать в регионе не менее трех лет, обучаться очно в учреждении среднего профессионального образования, вузе или работать в России не менее трех лет из последних пяти. Кроме того, получатель меры поддержки и ребенок должны иметь прописку на территории региона на весь срок получения выплат.

Как отметил на заседании министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, на предоставление Родительского основного дохода в виде целевых выплат смогут рассчитывать семьи, в которых в указанный период появится второй и последующий дети.

При рождении второго ребенка родители смогут получить единовременную целевую выплату в размере 500 тыс. рублей, а затем ежемесячно получать 20 тыс. рублей в течение 15 месяцев. В случае рождения третьего ребенка семья сможет получить целевую выплату в размере 700 тыс. рублей, а также ежемесячно получать 30 тыс. рублей в течение 10 месяцев. При рождении четвертого и последующих детей семья сможет получить 1 млн рублей единовременно.

«Средства можно направить на улучшение жилищных условий, включая ипотеку, покупку или строительство квартиры или дома, участие в долевом строительстве. Также можно вложить Родительский основной доход в образование детей, газификацию жилья или покупку нового автомобиля», – рассказал Игорь Седых.

Министр подчеркнул, что для получения меры поддержки семьям будет необходимо подать соответствующее заявление в течение года после рождения или усыновления ребенка.

Напомним, эффективная поддержка семей с детьми – основная задача, которую ставит национальный проект «Семья», стартовавший в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура».

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

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Теги:
демография Нацпроект Семья
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