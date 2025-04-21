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Департамент лесхоза ПФО признал Нижегородскую область готовой к пожароопасному сезону

25 апреля 2025 09:53  [91]
Департамент лесхоза ПФО признал Нижегородскую область готовой к пожароопасному сезону

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам федеральной проверки Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, которая проходила с 7 по 24 апреля 2025 года. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В рамках проверки оценивалась оснащенность подведомственных министерству учреждений пожарной техникой и оборудованием, системами связи и оповещения в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров Нижегородской области. В этом году уделялось особое внимание проверке готовности к пожароопасному сезону лесопользователей, комплектация пунктов противопожарного инвентаря, оснащение лесопожарной техники системой спутниковой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Охрана лесов от пожаров является приоритетным направлением национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и важнейшей задачей нашего министерства. Мы понимаем всю ответственность перед регионом и гражданами, ведь лесные богатства являются нашим общим достоянием. Наша область полностью готова к предстоящему пожароопасному сезону. Но важно помнить, что защита лесов начинается с каждого жителя: будьте внимательны, соблюдайте правила поведения в лесу, сообщайте о возгораниях незамедлительно. Только совместными усилиями мы сможем сохранить наши леса здоровыми и красивыми», - подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

В течение пожароопасного сезона 2025 года на территории региона будут работать 43 лесопожарные станции. Все подразделения оснащены необходимой техникой и оборудованием.
В этом году общее количество задействованных специалистов и специализированной техники превышает показатели прошлых лет —  3 498 человек и 1 604 единицы соответственно. Создан резерв противопожарного снаряжения, пожарной техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря. Для мониторинга ситуации в лесах региона специалисты будут использовать данные видеомониторинга и проводить регулярные патрулирования.

Для оперативного обнаружения возгораний количество камер в лесах увеличено до 121, дополнительно приобретены современные средства мониторинга - дроны и беспилотники дальнего радиуса действия. Авиационная составляющая защиты лесов усилена, количество летных часов увеличено до 570.

В минлесхозе Нижегородской области напомнили, что с 4 апреля 2025 года на землях лесного фонда открыт пожароопасный сезон, а с 11 апреля в регионе на территории лесного фонда установлен особый противопожарный режим, который предполагает дополнительные меры безопасности: запрет на разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, а также полный запрет на посещение лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности по условиям погоды.

Ознакомиться с полным перечнем ограничений можно на сайте регионального минлесхоза, там же опубликована актуальная карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено. Карта обновляется ежедневно.

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Теги:
Нацпроект Пожароопасность Экология
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