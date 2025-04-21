Названы победители регионального этапа "Российской студенческой весны" среди нижегородских колледжей и техникумов Общество

Фото: молодежный центр "Высота"

23 апреля в Нижегородской области подвели итоги регионального фестиваля «Российская студенческая весна» среди ссузов. Имена победителей и призёров объявили на гала-концерте в актовом зале ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

«Российская студенческая весна» — это площадка для молодёжного творчества, которая реализуется в поддержку национального проекта «Молодёжь и дети».

«Студенческая весна среди студентов колледжей и техникумов в этом году объединила более 600 человек. Это стабильный результат, который мы подтверждаем уже второй год. В коллективах, с наставниками или сольно участники представили на конкурс более 230 творческих работ и номеров — это огромный результат их стараний и желания создавать новое. Который год фестиваль помогает нам выявлять самых талантливых студентов, отмечать их заслуги и мотивировать на дальнейшие свершения. Студенчество, действительно, - прекрасная пора, если оно связано со «Студвесной», - отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Победителей и призеров среди студентов ссузов определили в семи направлениях, а гран-при - в четырёх. Так, гран-при в направлении «Танцевальное» получил ансамбль народного танца «Нижегородские выкрутасы» из Нижегородского областного колледжа культуры с номером «Русская задорная»; в направлении «Вокальное» — вокально-хоровой ансамбль народной песни «Вереница» из Нижегородского областного колледжа культуры с композицией «Небо над водой»; обладателем высшей награды в «Театральном» направлении стал Денис Сатов из Перевозского строительного колледжа с произведением А.П. Чехова «Комик». В направлении «Видео» гран-при вручили медиацентру «КАДР» из Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова с работой «Сила слова».

«Сегодня система среднего профессионального образования — это не просто подготовка рабочих кадров, а настоящая «кузница талантов». Мы благодарны вам, ребята, что вы выбираете наши колледжи и техникумы для получения профессионального образования. Мы также благодарны вашим наставникам и преподавателям, которые помогают вам стать квалифицированными специалистами. Вместе вы добиваетесь невероятных результатов! Особенно приятно видеть, как в творчестве вы уделяете внимание патриотической составляющей и исполняете великие произведения народного творчества. Сегодня на сцене мы увидели, по моему мнению, лучшее хоровое выступление и яркие танцевальные номера. Гордимся вами и поздравляем с завершением фестиваля», — сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году на фестивале был учрежден специальный приз за сохранение исторической памяти. В номинации «Фронтовая песня» его получили студент Заволжского автомоторного техникума Андрей Березин с песней «Журавли», студент Шахунского колледжа аграрной индустрии Артем Алешин с песней «На безымянной высоте» и студентка Нижегородского техникума информационных технологий Карина Шумилина с песней «Синий платочек». Кроме того, спецприз вручили победителям в номинации «Эстрадный танец» - ансамблю танца «SPIRIT» из Кстовского нефтяного техникума им. Б.И. Корнилова, а также Елизавете Ермолаевой и Александру Шишкину из Дзержинского индустриально-коммерческого техникума.

Гала-концерт объединил более 400 человек — студентов нижегородских ссузов, руководителей творческих коллективов и представителей молодёжных организаций. Посмотреть запись трансляции гала-концерта можно в официальном сообществе «Молодёжь Нижегородской области».

Напомним, региональный этап «Российской студенческой весны» среди ссузов стартовал 26 февраля. Фестиваль объединил 610 нижегородских студентов из 42 учреждений СПО.

Организаторами гала-концерта и регионального этапа фестиваля «Российская студенческая весна» являются министерство молодежной политики, министерство образования и науки и молодежный центр «Высота».