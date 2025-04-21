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Экономика

Производитель спецавтомобилей увеличит выработку на 80% благодаря проекту "Производительность труда"

25 апреля 2025 09:57  [79] Экономика
Производитель спецавтомобилей увеличит выработку на 80% благодаря проекту Производительность труда

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «ИнвестАвто» подвели промежуточные итоги внедрения инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Специалисты Регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. По истечении трёх месяцев эксперты РЦК подводят итоги проделанной работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

Предприятие занимается переоборудованием машин различных марок в автомобили специального назначения и производит компоненты для спецтехники. В качестве пилотного потока был выбран процесс переоборудования цельнометаллических фургонов.

«Специалисты РЦК проанализировали процессы на предприятии и выявили 17 «узких мест», среди которых: отсутствие четкой организации производственных процессов, задержки в поставке материалов, а также комплектующих. По каждому из этих пунктов были предложены решения и разработан план мероприятий. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 80 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 14 сотрудников предприятия, а также проводят подготовку трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 28 производителей автокомпонентов.

Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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