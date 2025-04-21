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Культура и отдых

Памятник экс-главе "Красного Сормова" Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде

25 апреля 2025 10:38  [68] Культура и отдых
Памятник экс-главе Красного Сормова Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Памятник легендарному кораблестроителю Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде. Монумент установили на Юбилейном бульваре в Сормовском районе.

Торжественная церемония открытия памятника человеку, который отдал заводу "Красное Сормово" 57 лет жизни, состоялась утром 25 апреля. Участие в ней приняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, спикер регионального парламента Евгений Люлин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, спикер гордумы Евгений Чинцов, а также представители завода.

Николай Сергеевич Жарков был одним из ведущих специалистов в области кораблестроения. 34 года он трудился на "Красном Сормове" в качестве руководителя.

"Монумент призван увековечить память о человеке, который внес значительный вклад в развитие отечественного судостроения и укрепление обороноспособности России", - заявили инициаторы установки.

Напомним, что Николай Жарков скончался в апреле 2022 года. Позже ему установили мемориальную доску.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил Николаю Жаркову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Теги:
Кораблестроение Красное Сормово Сормовский район
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