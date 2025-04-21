Две из пяти жалоб на питание в нижегородских школах подтвердились Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело проверки питания в нижегородских образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За неполный учебный 2024-2025 год в Роспотребнадзор поступило пять жалоб на питание в школах. Две из них подтвердились. Основными нарушениями стали несоблюдение правил мытья и дезинфекции посуды, замечания к ведению документации и некачественная уборка помещений пищеблоков.

В управлении уточнили, что в этом учебном году в рамках надзорных мероприятий ведомством проверено 86% образовательных учреждений. Всего же на контроле находятся более 900 школ и детсадов.

В ходе проверок в Центре гигиены и эпидемиологии Нижегородской области исследовано порядка 1800 проб готовых блюд. Учитывались не только санитарно-химические показатели, но и качество термической обработки и калорийность питания.

На данный момент в нижегородских школах горячим питанием охвачено 86% учащихся 1-11 классов. В начальных классах стопроцентный охват, в 5-11 классах 75-процентный.

По вопросам организации питания в образовательных учреждениях можно обратиться в Роспотребнадзор по телефонам 436-42-47, 436-76-89.