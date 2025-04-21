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Общество

Нижегородские закаты показали на Уолл-стрит в Нью-Йорке

25 апреля 2025 11:02  [1] Общество
Нижегородские закаты показали на Уолл-стрит в Нью-Йорке

Фото: Кира Мишина

На рекламном дисплее на Уолл-стрит в Нью-Йорке транслируют ролик с видами на Волгу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале "Нижний 800". 

"Потому что самые душевные закаты не на Гудзоне, а на Волге", - отметили авторы поста.

Напомним, в сентябре 2024 года Таймс-сквер в Нью-Йорке украсила инсталляция нижегородского dreamlaser.

Отметим, что 24 апреля в столице Приволжья стартовал медиафестиваль Intervals (0+).

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Теги:
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