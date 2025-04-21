Нижегородские закаты показали на Уолл-стрит в Нью-Йорке Общество

Фото: Кира Мишина

На рекламном дисплее на Уолл-стрит в Нью-Йорке транслируют ролик с видами на Волгу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале "Нижний 800".

"Потому что самые душевные закаты не на Гудзоне, а на Волге", - отметили авторы поста.

Напомним, в сентябре 2024 года Таймс-сквер в Нью-Йорке украсила инсталляция нижегородского dreamlaser.

Отметим, что 24 апреля в столице Приволжья стартовал медиафестиваль Intervals (0+).