Нижегородские закаты показали на Уолл-стрит в Нью-Йорке

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На рекламном дисплее на Уолл-стрит в Нью-Йорке транслируют ролик с видами на Волгу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале "Нижний 800".
"Потому что самые душевные закаты не на Гудзоне, а на Волге", - отметили авторы поста.
Напомним, в сентябре 2024 года Таймс-сквер в Нью-Йорке украсила инсталляция нижегородского dreamlaser.
Отметим, что 24 апреля в столице Приволжья стартовал медиафестиваль Intervals (0+).
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