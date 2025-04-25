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Происшествия

СК начал проверку из-за гибели 53-летней нижегородки на пожаре в гараже

25 апреля 2025 13:00  [106] Происшествия
Гибель 53-летней нижегородки на пожаре в гараже закончилась проверкой СК

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи проводят проверку по факту гибели 53-летней женщины, тело которой было найдено после пожара в гараже в селе Верхняя Верея Выксунского района Нижегородской области.

Как сообщили в СУ СКР по региону, возгорание произошло 24 апреля 2025 года. На месте тушения пожара было найдено тело погибшей.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место незамедлительно прибыл сотрудник Выксунского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета России. Он организовал проведение процессуальной проверки.

При осмотре тела женщины следователи не нашли признаков насильственной смерти. Для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

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Теги:
Пожар СК РФ Смертность
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