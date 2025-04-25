Весной нижегородцы стали чаще смотреть фильмы со смартфонов Общество

Фото: ПАО "МегаФон"

По общему объему трафика, который пользовали тратят на онлайн-кинотеатры со смартфонов, Нижний Новгород вышел на третье место в стране. В первой тройке также оказались москвичи и петербуржцы. Еще год назад нижегородские киноманы были на четвертом месте рейтинга – после любителей смотреть фильмы с помощью смартфона или планшета из Краснодарского края. При этом с приходом весны нижегородцы также стали активнее выбираться на премьеры в офлайн-кинотеатры.

По данным обезличенной статистики МегаФона, в первом квартале 2025 года интерес жителей Нижегородской области к онлайн-кинотеатрам вырос сразу в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым горячим временем для посещения стриминговых платформ в этом году стало 15 февраля – на следующий день после премьеры фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (18+). В эти сутки трафик на тематические ресурсы увеличился вдвое по сравнению со средним дневным показателем. В апреле тенденция на просмотр кино в любом месте и в любое время продолжилась – заинтересованность выросла на 10% по сравнению с началом марта.

По итогам первого квартала 2025 года трафик на офлайн-площадки вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле любители смотреть премьеры в кинозале, покупая билеты и выбирая фильмы, подняли трафик соответствующих сайтов на 12%. Наиболее активно нижегородцы ходили в кино в новогодние каникулы, а также в романтичный уикенд – 7, 8 и 9 марта.

После анализа трафика на основных онлайн-кинотеатров выяснилось, что 80% цифрового потока нижегородцы генерируют с помощью смартфонов. Не исключено, что одной из причин этого являются высокие скорости мобильного интернета, которые позволяют оперативно загружать нужный фильм или сериал.

«В Нижнем Новгороде скорость мобильного интернета продолжает оставаться одной из самых высоких в стране. Самые большие показатели мы фиксируем в центре Нижегородского района, около Московского вокзала и в аэропорту, так что пассажиры и многочисленные туристы всегда могут скоротать время за хорошим фильмом – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.