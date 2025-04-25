Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году

Свет, звук и цифровое волшебство — Нижний Новгород вновь стал площадкой для Международного фестиваля медиаискусства Intervals (0+). Восьмой по счёту, он стартовал 24 апреля и продлится четыре дня.
Более 25 художников из 10 стран превратили 17 знаковых городских пространств — от Чкаловской лестницы до планетария имени Г.М. Гречко — в живые инсталляции.
Вход на выставку традиционно свободный, но стоит запастись терпением: у самых популярных объектов уже выстраиваются очереди.
С полным маршрутом и секретными локациями фестиваля можно ознакомиться здесь.
Фото: Александр Воложанин
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