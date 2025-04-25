Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году Культура и отдых

Свет, звук и цифровое волшебство — Нижний Новгород вновь стал площадкой для Международного фестиваля медиаискусства Intervals (0+). Восьмой по счёту, он стартовал 24 апреля и продлится четыре дня.

Более 25 художников из 10 стран превратили 17 знаковых городских пространств — от Чкаловской лестницы до планетария имени Г.М. Гречко — в живые инсталляции.

Вход на выставку традиционно свободный, но стоит запастись терпением: у самых популярных объектов уже выстраиваются очереди.

С полным маршрутом и секретными локациями фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фото: Александр Воложанин