Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Главные новости
24 апреля 2025 13:05  [361] Ремонт Канавинского моста по двум контрактам планируют выполнить в 2025 году
24 апреля 2025 07:31  [832] Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
23 апреля 2025 15:40  [457] Мэр проверил ход реконструкции коллектора на Мещере после жалоб нижегородцев
23 апреля 2025 09:30  [511] Руководство завода в Павлове подозревают в крупном мошенничестве
22 апреля 2025 17:07  [593] Гнев Никитина обрушился на вандалов, ломающих макеты нижегородских храмов
Последние новости
25 апреля 2025 12:32  [12] Выяснилось, сколько пенсионеры потратят на поездки в майские праздники
25 апреля 2025 12:30  [18] Мясо с антибиотиками нашли в Нижегородской области
25 апреля 2025 12:15  [63] Пять нижегородских вузов включили в число лучших в России
25 апреля 2025 12:14  [45] ВТБ выйдет в 13 тыс. новых населенных пунктов
25 апреля 2025 12:00  [44] Весной нижегородцы стали чаще смотреть фильмы со смартфонов
Культура и отдых

Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году

25 апреля 2025 12:34  [1] Культура и отдых

Свет, звук и цифровое волшебство — Нижний Новгород вновь стал площадкой для Международного фестиваля медиаискусства Intervals (0+). Восьмой по счёту, он стартовал 24 апреля и продлится четыре дня.

Более 25 художников из 10 стран превратили 17 знаковых городских пространств — от Чкаловской лестницы до планетария имени Г.М. Гречко — в живые инсталляции.

Вход на выставку традиционно свободный, но стоит запастись терпением: у самых популярных объектов уже выстраиваются очереди.

С полным маршрутом и секретными локациями фестиваля можно ознакомиться здесь.

Фото: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе
Intervals в объективе

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Искусство Фестиваль
Поделиться:
Последние фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17  [2604] Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
12 фото
Земное/Планетарное: фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 апреля 2025 16:40  [908] "Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 фото
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33  [1787] Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
24 фото
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53  [2711] Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
17 фото
Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
08 апреля 2025 18:17  [921] Апрельская зима: как выглядит засыпанная снегом Покровка
9 фото
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21  [9178] Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
9 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph