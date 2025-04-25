Центробанк снова сохранил ключевую ставку на уровне 21% Экономика

На очередном заседании Совета директоров Банка России, прошедшем 25 апреля, было принято решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщил телеканал "360".

Центробанк подчеркнул, что сохранение текущей жёсткости денежно-кредитной политики необходимо для достижения целевого уровня инфляции в 2026 году. Дальнейшие шаги по изменению ключевой ставки будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, добавили в пресс-службе регулятора.

Это решение стало четвёртым подряд с октября 2024 года, что свидетельствует о последовательной и решительной политике регулятора в борьбе с инфляцией.

Согласно базовому сценарию Банка России, в текущем году средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 19,5–21,5% годовых, а к 2026 году она должна снизиться до 13–14% годовых.

Представители регулятора отметили, что, хотя инфляционное давление постепенно снижается, оно все еще остается на высоком уровне. Рост спроса на товары и услуги в настоящее время опережает возможности их производства и предложения.

Тем не менее, ЦБ считает, что российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Эксперты ранее отмечали, что снижения ключевой ставки следует ожидать не ранее лета 2025 года.

Следующее заседание Совета директоров, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 6 июня.