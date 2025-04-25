Нижегородские энергетики "Т Плюс" стали участниками "Марафона Победы" Спорт

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Нижегородские энергетики Группы «Т Плюс» стали участниками «Марафона Победы» 25 апреля.

На старт забега в честь великого подвига народа в годы Великой Отечественной войны вышли 80 человек – сотрудники всех электростанций, тепловых сетей, исполнительного аппарата Нижегородского филиала «Т Плюс», АО «ЭнергосбыТ Плюс», централизованных служб и сервисных компаний Группы «Т Плюс». Дистанция забега составила 4 км.

Участие в «Марафоне Победы» приняла директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

«Война оставила неизгладимый след в истории каждой семьи, – сказала Ирина Гнеушева. – Наши деды и прадеды сражались в боях, трудились в тылу. Неоценимый вклад в общую победу внесли нижегородские энергетики. В сложнейших условиях они обеспечили бесперебойное энергоснабжение десятков крупных оборонных предприятий. Участвуя в «Марафоне Победы», мы отдаём дань благодарности всем, кто 80 лет назад принёс человечеству долгожданный мир».

Забеги «Марафон Победы» проходят во всех регионах работы Группы «Т Плюс».