Десять нижегородских ИТ-компаний пройдут обучение по международной акселерационной программе Sunrise Accelerator Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

25 апреля 2025 года состоялся запуск международной акселерационной программы «Sunrise Accelerator» для нижегородских ИТ-компаний, ориентированных на выход в страны Ближнего Востока, Азии и Африки (MENA и BRICS). Программа организована правительством Нижегородской области при поддержке АНО «Горький Тех».

В торжественном открытии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов и 10 представителей нижегородских компаний-разработчиков, прошедших отбор и приступивших к обучению в рамках акселератора. Собравшиеся обсудили перспективы выхода нижегородских инновационных проектов на глобальный рынок.

«Наши ИТ-компании адаптировались к изменениям на мировом рынке и активно выстраивают отношения с дружественными странами, что позволяет расширить наши экспортные возможности и найти альтернативные каналы для реализации продукции и услуг. Важным шагом в этом направлении является развитие сотрудничества с Республикой Беларусь и другими странами СНГ, Индией, Китаем, а также с Ближним и Дальним Востоком. Международная акселерационная программа – это еще один инструмент, который позволит нижегородскому бизнесу укрепить своё присутствие на международной арене», – подчеркнул Егор Поляков.

Александр Синелобов напомнил, что впервые запуск акселератора обсуждался в феврале этого года с коллегами из ОАЭ, когда делегация Нижегородской области под руководством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина посещала Дубай с деловым визитом.

«За прошедшие полтора месяца прошел отбор, по итогам которого определены 10 команд-финалистов. В процессе обучения они разработают собственные стратегии и бизнес-модели развития, познакомятся с особенностями зарубежного маркетинга и спецификой целевых зарубежных рынков, найдут свои пути выхода на эти рынки. Участников программы обучат правовым аспектам экспорта и предоставят им индивидуальных опытных экспертов-менторов. Правительство региона будет поддерживать компании на протяжении всего пути по освоению глобального рынка – вплоть до прямых переговоров с международными инвесторами и корпорациями», – сообщил министр.

По словам Дмитрия Старостина, это наглядный пример, как международное сотрудничество придает дополнительный импульс развитию бизнеса в регионе.

«Реализация программы «Sunrise Accelerator» стала возможной благодаря слаженной работе нашей команды и партнеров. Это первые практические шаги в осуществлении договоренностей, достигнутых во время февральского визита в ОАЭ», – сказал Дмитрий Старостин.

«Это мощный драйвер для нижегородских инновационных компаний. Регион обладает уникальным интеллектуальным и технологическим потенциалом, и наша задача – помочь местным компаниям выйти на глобальный уровень. Выход на рынки BRICS+ и других дружественных стран открывает перед нижегородским бизнесом доступ к миллионам новых клиентов, значительным инвестиционным возможностям и партнерствам мирового уровня. Это не только укрепляет экономику региона, но и позиционирует Нижегородскую область как важного игрока в международной инновационной экосистеме», – добавил директор экспортного акселератора Нижегородской области «Sunrise Accelerator» Андрей Непрель.

С апреля по июнь нижегородские компании пройдут специальное обучение, в ходе которого будут разрабатывать стратегии для выхода на международные рынки и вести подготовку к питчингу перед потенциальными инвесторами.

Завершением программы акселерации станет презентация нижегородских проектов перед иностранными представителями на демо-дне в рамках Х конференции «ЦИПР» 4 июня 2025 года. Это мероприятие позволит участникам установить новые партнерские связи и найти инвесторов для своих проектов.

Напомним, что продвижение российских ИТ-решений на международном уровне отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.