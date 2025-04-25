Озвучены итоги II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" Политика

Фото: ВАРМСУ

Около 4 000 участников из всех регионов России собрались в Национальном центре "Россия" на II Всероссийском муниципальном форуме "МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ". Мероприятие прошло с 21 по 23 апреля и стало ключевой площадкой для обсуждения вопросов развития муниципалитетов, повышения качества жизни, а также ответов на внутренние и внешнеполитические вызовы.

Организатором форума выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента Российской Федерации. Форум проводится по поручению президента России Владимира Путина и уже второй год подряд становится важнейшим событием для представителей муниципальной власти.

Участники отметили, что за последние два года благодаря вниманию главы государства и активной работе ВАРМСУ усилилась поддержка местного самоуправления, а также возросла его значимость в системе государственной власти.

Одним из центральных событий форума стало вручение Всероссийской муниципальной премии "Служение". Награда присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан.

В 2024 году премия собрала рекордные 41 313 заявок со всей страны. За номинантов в топ-100 проводилось народное голосование на портале «Госуслуги» — было отдано почти миллион голосов.

Президент Владимир Путин лично поздравил участников и подчеркнул значимость их работы: "Именно к вам люди идут за решением повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на перемены. Работа на муниципальном уровне — это миссия".

Особое внимание глава государства уделил деятельности муниципальных служащих в приграничных районах, регионах Донбасса и Новороссии, а также участию представителей местной власти в специальной военной операции. Более 3 500 муниципальных служащих с 2022 года ушли добровольцами на фронт.

Премия "Служение" вручалась в десяти номинациях. Президент вручил награду в категории "Мужество и героизм — на благо служения Родине" Владимиру Таранцову, первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области. Он обеспечивал безопасность на приграничной территории, через которую прошли более 6 000 беженцев.

Форум включал более 20 панельных сессий и экспертных дискуссий. Представители власти, бизнеса и общественных организаций обсуждали пути решения актуальных проблем и обменивались успешными практиками.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева сообщила, что Ассоциация готовит доклад правительству о состоянии дел в муниципалитетах. В рамках подготовки проводились региональные дни в 16 субъектах и выстраивался диалог между различными уровнями власти.

На сессии "Новое качество жизни: жилье, благоустройство, инфраструктура" Ирина Гусева подчеркнула: "Независимо от того, работаем ли мы в селе или в мегаполисе, всех нас объединяет служение своей земле".

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев отметил: "Чем сильнее муниципалитеты, тем сильнее страна. Там, где взаимодействие выстроено правильно, наблюдается активное развитие".

На форуме также обсуждали патриотизм, преемственность поколений и поддержку защитников Родины. Президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева подчеркнула: "Фонд "Защитники Отечества" накопил значительный опыт, которым готов делиться для улучшения системы поддержки ветеранов СВО".

В рамках сессии "Воспитание новых поколений" обсуждалась роль молодежи в муниципальной службе. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что в 2025 году молодежная политика будет строиться с учетом региональной специфики и при активном участии местных властей.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие шесть лет предстоит реализовать нацпроект "Инфраструктура для жизни". В 2024 году планируется сдать более 100 млн кв. метров жилья, а всего за шесть лет — 663 млн. Особое внимание уделяется развитию сопутствующей инфраструктуры.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил: "Без тесного взаимодействия с регионами и поддержки федерального центра невозможно обеспечить комфортную и безопасную среду".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул роль муниципалитетов в формировании здоровой среды: "Мы видим, какие территории наиболее эффективно работают с населением и в чем причины возникающих заболеваний".

О важности роли муниципалитетов в условиях санкционного давления рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, именно местные власти становятся локомотивами в реализации крупных проектов на фоне внешнеэкономических вызовов.

В ходе форума были подписаны соглашения о сотрудничестве ВАРМСУ с Гражданским Альянсом Казахстана и Азиатским Форумом Мэров. Ранее Ассоциация заключила партнерства с Бразилией, ЮАР, Эфиопией и Китаем. ВАРМСУ теперь представляет интересы муниципалитетов страны на всех уровнях власти, включая международные.

Заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников сообщил, что доходы местных бюджетов в 2024 году превысили 8 трлн рублей, при этом налоговые поступления выросли на 26%, а муниципальный долг сократился на 4,5%.

Муниципалитеты стали активными участниками реализации нацпроектов — треть всех региональных ассигнований приходится именно на них. Расходы местных бюджетов на эти цели составили 682 млрд рублей.

На форуме также обсуждали цифровизацию управления. Замминистра цифрового развития Олег Качанов отметил, что за пять лет количество обращений граждан выросло с 25 до 35 млн в год. Внедрение ИИ-помощника и новых технологий делает взаимодействие с властью более эффективным.