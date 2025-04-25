Игорь Авдеев возглавил транспортную полицию Приволжья Общество

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО

В Нижнем Новгороде состоялось официальное представление нового руководителя управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 апреля.

Начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин представил личному составу генерал-майора полиции Игоря Авдеева, назначенного на эту должность указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2025 года № 194.

Выступая перед сотрудниками, Калинкин подчеркнул, что Игорь Авдеев обладает внушительным опытом службы в транспортной полиции. До нового назначения он в течение пяти лет возглавлял аналогичное управление в Южном федеральном округе.

По словам Калинкина, приход нового руководителя станет стимулом для развития управления в кадровом, техническом и организационном направлениях. Он напомнил, что ключевая задача транспортной полиции — обеспечение общественной безопасности и предотвращение террористических угроз на объектах транспортной инфраструктуры.

В своей ответной речи Игорь Авдеев поблагодарил руководство за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что совместными усилиями коллектив справится с поставленными задачами.

"Уверен, что мы, как единый коллектив, сможем выполнить основную нашу общую задачу по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Будем уверенно работать со всеми правоохранительными структурами, органами исполнительной и законодательной власти", — отметил Авдеев.

В рамках визита в регион Олег Калинкин также провел рабочую встречу с и.о. полпреда президента РФ в ПФО Игорем Паньшиным.

Стороны обсудили перспективы внедрения в Нижнем Новгороде биометрических систем видеонаблюдения на транспортных объектах в целях повышения уровня безопасности пассажиров.