Более 143 тысяч детей смогут отдохнуть в нижегородских лагерях в 2025 году Культура и отдых

Фото: минобр Нижегородской области

Более 2,5 млрд рублей будет направлено в 2025 году на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в Нижегородской области. Это на треть превышает объем средств, выделенных на эти цели в прошлом году.

Финансирование пойдет на модернизацию инфраструктуры лагерей, их содержание, выполнение требований надзорных органов и оплату труда персонала. В регионе планируется проведение капитального и текущего ремонта, а также строительство новых объектов.

В летний период в муниципалитетах области будут работать почти 1 100 организаций детского отдыха. В этом году на 13% увеличилось число лагерей труда и отдыха, а также расширилось количество учреждений с дневным пребыванием детей. При этом общее число палаточных лагерей сохраняется – они продолжают получать гранты на организацию экологических смен и полевых экспедиций.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Чечерина, ключевая задача – сделать детский отдых максимально доступным. В 2025 году в лагерях региона смогут отдохнуть более 143 тысяч детей, что превышает показатель прошлого года.

"Сегодня основной вызов – это обновление устаревшей инфраструктуры. К началу сезона модернизированы девять лагерей: обновлены пищеблоки, жилые корпуса, спортивные и досуговые зоны", – отметил Чечерин.

Он добавил, что в ближайшее время завершится капитальный ремонт пищеблока и медицинского корпуса еще в одном учреждении. Кроме того, в рамках федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления молодежи" в Дзержинске, Городецком и Бутурлинском округах появятся шесть новых спальных корпусов на 300 мест. Общая сумма инвестиций составит около 330 миллионов рублей.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков подчеркнул, что особое внимание уделяется организации отдыха для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

"Этим летом мы планируем провести почти 380 инклюзивных смен – это на 65% больше, чем в прошлом году. Также запланировано более 30 специализированных смен, что также превышает показатели 2024 года", – сообщил министр.

Он уточнил, что летняя кампания 2025 года проходит в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. В рамках мероприятий будет сформировано свыше 1 700 профильных и тематических отрядов, в которых примут участие около 38,2 тысячи детей.

"Воспитание патриотизма и чувства единства с ранних лет – важнейшая задача. Это один из приоритетов национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным", – подчеркнул Михаил Пучков.

Министерство образования и науки региона напоминает, что бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные лагеря предоставляются детям участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, детям с инвалидностью, из многодетных семей и других льготных категорий в соответствии с федеральным законодательством.

По вопросам организации летнего отдыха можно обратиться на горячую линию центра "Сфера" по телефону 8 (831) 214-97-15 (по будням с 15:00 до 18:00), а также на горячие линии муниципальных и городских округов. Контактные данные размещены на официальных сайтах администраций.

Напомним, национальный проект "Молодежь и дети" объединил задачи, ранее реализуемые в рамках нацпроектов "Образование" и "Наука и университеты". Он включает девять федеральных программ, в числе которых "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Все лучшее детям", "Педагоги и наставники" и другие.