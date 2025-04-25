"Диктант Победы" написали более 30 тысяч жителей Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Более 30 тысяч нижегородцев очно написали «Диктант Победы» на 680 площадках региона: в школах, вузах, музеях, на предприятиях, в военных частях, силовых ведомствах и отделениях Почты России. Центральным местом проведения в Нижнем Новгороде стал Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Арсенал. Там собрались депутаты, Волонтеры Победы, активисты партии «Единой России» и молодежных движений, воспитанники военно-патриотических клубов, ветераны, сотрудники силовых ведомств, участники СВО.

Перед написанием диктанта участникам на большом экране показали авторскую композицию сенатора Российской Федерации, первого заместителя секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Вайнберга, которая стала саундреком к фильму «В списках не значился».

«Мы потомки нации победителей, и Победа всегда будет за нами. Сейчас вся страна сплотилась в преддверии 80 - летия Победы в Великой Отечественной войне: проводятся культурно-массовые и патриотические мероприятия, благоустраиваются военно-мемориальные и памятные объекты. Конечно же, отдельное внимание уделяется поддержке наших дорогих участников войны. Диктант Победы – одна из важных и хороших акций, которая призвана сплотить нас и ещё раз напомнить о героическом подвиге советского солдата. Для вас прозвучала песня «Минута молчания», которую я написал к этому великому празднику. Я желаю всем участникам успехов в написании диктанта, а всем нам одной большой Победы!» - обратился к участникам сенатор Российской Федерации, первый заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения «Единой России» Александр Вайнберг.

Традиционно участникам исторического теста выделялось 45 минут на выполнение задания. Им предлагалось ответить на 25 вопросов разной степени сложности: от авторов произведений о Великой Отечественной войне до городов, событий и участников военных действий, от художественных фильмов и монументов, посвященных ВОВ, до дат крупнейших сражений. Также в список вопросов вошла тема специальной военной операции.

«Когда мы организовали Диктант Победы впервые в 2019 году, было много волнения. Понравится ли акция людям? Пойдут ли наши соотечественники проверять свои знания о событиях Великой Отечественной войны. В первый раз я писал диктант в одном из нижегородских ВУЗов. И меня приятно поразила реакция молодых ребят. Аудитория была заполнена! У студентов горели глаза. Многие ребята показали великолепный результат. Тогда я понял: если эта акция понравилась молодёжи, значит, мы на правильном пути. Значит, не только нам, взрослым, важно сохранить память о Великой Победе. К этому тянется и молодое поколение. За годы проведения диктанта только в Нижегородской области в нём приняли участие десятки тысяч человек и даже сотни тысяч. И стар, и млад. Это огромный вклад в сохранение исторической памяти, а значит, и в наше будущее!», - сказал депутат Государственной Думы от Нижегородской области, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вадим Булавинов.

«Диктант Победы» — это вызов для миллионов участников, включая меня, проверить свои знания истории. Несмотря на мой военный опыт, некоторые вопросы были сложными. В условиях современных событий такая проверка особенно важна, чтобы не допустить искажения нашей истории. Благодарю организаторов за эту акцию, которая помогает сохранять историческую память», - поделился своими впечатлениями председатель городской Думы Нижнего Новгорода, ветеран СВО Евгений Чинцов.

Организаторами акции выступили Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия», региональное отделение «Волонтеры Победы», единый военно-патриотический центр «Авангард» при поддержке правительства Нижегородской области.

«Диктант Победы» вновь подтвердил силу народного единства: десятки тысяч нижегородцев пришли на 680 площадок, подтверждая свою верность памяти о великом подвиге. В ситуации, когда предпринимаются попытки переписать историю, подобные проекты приобретают особую ценность. Они сохраняют истину, укрепляют взаимное доверие и объединяют миллионы людей в России и во всем мире, почитающих подвиг предков и сохраняющих уважение к ветеранам», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

«Акция «Диктант Победы» играет важнейшую роль в изучении истории нашей страны, воспитании чувства патриотизма и сохранении исторической памяти среди молодого поколения. Участие в историческом диктанте позволяет каждому участнику погрузиться в события прошлого, осознать величие подвигов наших предков и почувствовать личную ответственность за сохранение исторической правды. Проведение такой масштабной образовательной инициативы, безусловно, способствует формированию гражданской позиции, развитию интереса к изучению отечественной истории и укреплению единства нашего общества. Лично уже не в первый раз написала этот Диктант, потому что считаю, что знание истории России и любовь к своей стране - абсолютно неразрывные понятия. Без знания истории просто нельзя считать себя гражданином», - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

В рамках «Диктанта Победы» состоялась церемония памятного гашения юбилейной почтовой продукции, изданной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в почтовое обращение вышел марочный блок с изображением ордена Отечественной войны I степени и памятными фотографиями.

Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» стал еще одной площадкой для написания «Диктанта Победы». В патриотической акции приняли участие депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, члены фракции партии «Единая Россия», студенты нижегородских вузов, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и представители движения «Отцы России». Поддержала акцию и приняла в ней участие сенатор Российской Федерации, руководитель Штаба общественной поддержки Ольга Щетинина.