Эксперт-мониторинг с 18 по 25 апреля 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"Белые и Красные", "Перспективы формирования единой публичной власти на муниципальном уровне", "55-я юбилейная городская конференция НОУ "Эврика" прошла в Нижнем Новгороде".

Федеральная тема – "Белые и Красные"

Эксперт "Минин-центра", доцент кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина, канд. филос. наук Даниил Семикопов:

"Дата рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) стандартно вызывает споры красных и белых в нашем сетевом пространстве, растаскивая по противоположные стороны баррикад тех, кто называет себя патриотами.

"Для одних Ленин – величайший или один из величайших деятелей, улучшивший жизнь простого человека, прежде всего рабочего, изменивший мир своей верой в утопию, которую он реализовывал жестко, фанатично и последовательно. Ленин – велик, мы все его наследники, дело Ленина будет жить в веках. И вот в блоге Захара Прилепина мы находим следующие строчки: "Мир не идеален, но проблема в том, что никто и не пытался сделать его идеальным. Если не говорить о Христе, Мухаммеде и Будде – пророках, принесших свет в мир, осуществивших революцию в сфере духа, то за всю историю человечества была лишь одна практическая попытка сделать мир идеальным местом для жизни человека. И осуществил её Ленин. Как говорил советский поэт, авантюра не удалась, за попытку – спасибо"!

Но не все так благодарны вождю мирового пролетариата. Сторонники правых взглядов считают, что Ленин – палач русского народа, немецкий шпион, враг православия, на руках которого кровь царской семьи, тысяч и сотен тысяч православных мучеников и убитых в ходе красного террора аристократов, да и миллионов простых людей, как мещан, так и крестьян, погибших в результате Гражданской войны и последующего голода. Блоги многих правых наполнены просто патологической ненавистью. "Конечно, наследие Ленина надо изучать в школах и университетах, читать его всем. Ибо тот, кто прочтет Ленина, его фундаментальные работы, тот поймет, что Ленин был безбожником-сатанистом, садистом и русофобом. Большинство же современных ленинистов просто не читали внимательно своего гуру)", - пишет монархист и националист Роман Антоновский, автор телеграм-канала "Сыны Монархии".

При таком отношении к фигуре Ленина сложно говорить о какой-либо договороспособности сторон. Отметим, что мы говорим именно о тех правых и левых, которые поддерживают СВО, и в той или иной степени принимают участие в противостоянии с Украиной. Да. Еще в 2022-м году сторонами подписывалось "Соглашение Дугиной", по которому до Победы предлагалось отложить идеологические споры. Но продержалось соглашение недолго. Возвращение освобождённым украинским национальным пунктам и другим географическим объектам советских названий, возвращение памятников тому же Ленину вызвало крайне негативную реакцию с правой стороны.

Проблема "образа Ленина" на самом деле весьма серьёзна и не может не учитываться при попытках построения единого исторического нарратива. Это та фигура, от которой не может отречься левый лагерь, и которую не может принять правый. Например, с тем же Сталиным, несмотря на репрессии, дело обстоит проще. Для многих правых с их культом государственности он фигура вполне приемлемая. Фактически и официальная пропаганда, и иные поддерживаемые государством проекты, связанные с формированием исторической и политической памяти, идут по этому пути. Ленин ассоциируется со смутой, а Сталин является тем, кто эту смуту преодолел и восстановил преемственность с Империей.

Но согласны ли "красные" признать Великую октябрьскую социалистическую революцию простой смутой? Весь вопрос на самом деле именно в это и упирается. А как мы относимся к Революции? Была ли она неизбежна? Могли ли реформы предотвратить революцию? Не была ли она государственным переворотом? То есть весь вопрос в статусе революции.

Правые хотят видеть в ней именно переворот, причем инспирированный западными спецслужбами. В их картине мира прекрасная империя, в которой в целом все было замечательно, а должно было стать еще замечательнее, была уничтожена в результате серии коварных заговоров. Образ "России, которую мы потеряли" становится идеалом, желанным для тех, кто хочет стать новой аристократией Империи, хотя сам этот образ порожден в большей степени культурными мечтами антикоммунистически настроенной позднесоветской интеллигенции.

Для левых же революция – величайшее в мире событие, заря нового человечества. Сам смысл бытия России именно в сохранении этого социалистического наследия, а Советский период – это высшая ступень, которой достигла Русская цивилизация, и встала она на эту ступень в результате Победы в 1945 году и выхода Юрия Гагарина в космос.

Правые же считают эти достижения результатом развития Российской империи, которая, не случись Русской революции, вообще стала бы первым государством в мире. Все это перетекает в бесконечный спор о том, насколько развитой и передовой была Российская империя. При этом в стане "белых" мы можем наблюдать определённое искажение реальности. Проблема в том, что не большевики были авторами Революции, а имперская элита и буржуазная олигархия. Именно они, а не сторонники империи, и стали костяком Белого движения, в которое влились и представители других революционных партий, в частности, эсеры и меньшевики. Многие участники как революции 1905 года, так и Февральской революции стали белыми. Получается, что война белых и красных была не противостоянием монархистов и революционеров, а борьбой двух революционных фракций, которые наследовали империи в равной степени, а именно - никак. Да и в Гражданской войне участвовали не только две фракции, все было сложнее.

Неоднородность Белого движения вполне очевидна, единая идеология, если у них и появилась, то уже в эмиграции, а в эмиграции эта идеология формировалась в опасной близости к фашистской среде. Неслучайно многие деятели эмиграции были втянуты в международное фашистское движение. Но ведь массового возвращения к нам самих эмигрантов не произошло, вернулись лишь их идеи полвека спустя.

Большинство же наших "белых" и "красных" — это советские граждане или их дети. И их противостояние отражает скорее противоречия позднесоветского общества, формирование в нем новых политических сил и движений. Белые – это фактически правые, как правило сторонники русского национализма и (или) православного империализма, консерваторы и сторонники традиционных ценностей. Красные — это левые, сторонники социалистических взглядов, в целом сохраняющие верность диалектическому марксизму и советскому прошлому. Вряд ли, что те, что другие могут рассматриваться как наследники Гражданской войны, участники которой ушли в прошлое. Ожидать же, что в обществе не будет противостояния людей правых и левых взглядов, пока не приходится. Это – нормальный процесс. Главное, чтобы не было экстремизма. Опасны радикальные революционеры и радикальные националисты, а тут взаимное внимание другу к другу скорее помогает соответствующим органам выявлять угрозу на ранней стадии.

Действительно, среди правых можно встретить тех, кто сочувствует как итальянскому фашизму, так и другим фашистским и ультраправым движениям, бытовавшим в Европе в 30-е годы. Нет-нет да и проскочит повышенное внимание к идеям Бенито Муссолини, "Испанской фаланги" или Кодряну с его архангелами. Многие правые сочувствуют режимам Салазара, Франко и Пиночета, а есть те, кто до сих пор оплакивают судьбы Шкуро, Краснова и других соратников Гитлера. С другой стороны, есть и левые, призывающие к классовой борьбе и нагнетанию революционной ситуации. Подобный экстремизм с обеих сторон, конечно, должен пресекаться".

Муниципальная тема – Перспективы формирования единой публичной власти на муниципальном уровне

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"21 апреля 2025 г. отмечался День местного самоуправления, но сама тематика местного самоуправления в России является предметом повышенного общественного внимания с самого начала 2025 г.

Во-первых, потому, что в декабре 2024 г. была утверждена обновлённая Стратегия пространственного развития России до 2030 г. Она смещает государственные приоритеты политики развития территорий с больших агломераций и "миллионников" в сторону средних и малых населённых мест. Утверждён единый перечень опорных населённых пунктов, на которых предполагается приоритетная концентрация ресурсов национальных проектов, государственных программ и пр. Во-вторых, в Государственной Думе обсуждалась и в апреле была принята новая редакция Федерального закона о местном самоуправлении, теперь это закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Оба события, особенно второе, предопределяют существенные изменения в организации управления в муниципальных образованиях, при которых ветка исполнительной власти "укорачивается" до одно- или двухуровневого устройства.

Со стороны федеральной исполнительной власти, как предполагается, это спрямит механизм подключения муниципальных образований к государственным программам и проектам. Со стороны связи с населением задаётся критерий доступности: для жителей всех населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, должна быть обеспечена транспортная доступность до его административного центра и обратно в течение рабочего дня. Доступность территориальных органов местной администрации должна быть обеспечена для жителей всех населённых пунктов, входящих в состав такого муниципального образования в формате пешеходной доступности в течение рабочего дня.

Такая инфраструктурная модернизация, клиентоориентированная на интересы населения муниципальных территорий, предполагает и грамотный переход развития территорий с системы "генерального плана" на систему "мастер-плана" и адекватное финансирование. Нижегородский пример удачной концентрации программ и ресурсов на одной территории, прозвучавший в рамках встречи президента РФ с главами муниципалитетов - участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", — это Арзамас. Благодаря его интеграции в кластер "Арзамас – Саров – Дивеево" город и его благоустройство преобразились к радости коренных жителей и восторгам туристов. Однако не каждому провинциальному городку выпадает такое прямое попечительство Федерального ядерного центра, святейшего патриарха и администрации президента РФ. Чаще приходится искать "внутренние ресурсы", то есть работать с местным населением и с местным бизнесом. Именно в этом сегменте публичной власти требуется дополнительная донастройка. Это отметил на упомянутой встрече с В. Путиным глава Арзамаса А. Щёлоков: федеральные госпрограммы сулят решение вопросов через пять или десять лет, а жители хотят видеть их решение сейчас, сегодня.

Местная городская структура "горизонтальных" деловых коммуникаций в системе публичной власти не менее важна, чем административная "вертикаль". Дефицит "горизонтальной" активности может стать дополнительным фактором местной социальной апатии. Определённый дисбаланс в этой части системы публичной власти наблюдается довольно часто, когда на фоне встреч, переговоров, соглашений представителей власти совершенно не видно параллельных встреч, переговоров, слушаний, соглашений с представителями городских сообществ, профильных экспертов, представителей науки. В частности, на днях подписывалось соглашение о партнёрстве Нижегородской области и провинции Хэйлунцзян (Китай) по поводу создания в Нижнем Новгороде IT-колледжа. Участие и роль чиновников разного уровня тут на виду, а вот профильных экспертов из сферы образования, представителей науки не видно. А между тем, у нас уже есть неудачный опыт применения "болонской системы", тогда тоже всё решали чиновники и финансисты. Освоение перспективы формирования единой публичной власти на муниципальном уровне вступило в 2025 г. в активную фазу. Необходимо с самого начала грамотно учесть значимость ресурсов и системы взаимодействия муниципальной власти с местным гражданским обществом".

Муниципальная тема – 55-я юбилейная городская конференция научного общества учащихся (НОУ) "Эврика" прошла в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", и.о. заведующего кафедрой философии и общественных коммуникаций НГЛУ им. Н.А.Добролюбова; к. филос. н. Павел Седаев отмечает, что 19 апреля 2025 г. на площадках 9 ведущих вузов Н. Новгорода проходила 55-я юбилейная городская конференция научного общества учащихся (НОУ) "Эврика".

"Данное научное общество было основано в 1970 г. в городе Горьком при Дворце пионеров (сегодня — Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова). С самого начала существования данного общества основной его целью является совершенствование условий поддержки и развития интеллектуально и творчески одаренных детей посредством научно-исследовательской деятельности. Работа этой научной конференции проходит в рамках секций, каждая из которых посвящена различным вопросам науки, образования и культуры.

На протяжении всей своей истории данные секции работают в стенах ведущих ВУЗах города. В этом году площадки для работы были представлены следующим образом: ННГУ Н.И. Лобачевского - 53 секции, НГПУ им. Козьмы Минина - 32 секция, НГТУ им. Р.Е. Алексеева - 20 секций, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова - 10 секций; ПИМУ – 8 секций; НИУ "Высшая школа экономики" - 6 секций; НГАСА - 7 секций; НГАУ - 5 секций и НГК им. М.И. Глинки - 4 секции.

Таким образом, в этом году работало 145 секций, доклады на которых представили около 1200 школьников не только из Нижнего Новгорода, но из районных центров области: Павлова, Сарова, Чкаловска, Бора, Балахны, Дальнего Константинова и др. Участники городской конференции представили свои исследования по различным отраслям знаний: по биотехнологии, наноматериалам, информационным технологиям, технической физике, ядерной энергетике, радиоэлектронике, лингвистике, литературе, медицине, строительству, истории, политологии, краеведению, экологии, международным отношениям, математике, педагогике, географии, музыке и т.д.

Руководство секциями традиционно осуществляют ведущие сотрудники ВУЗов, доктора и кандидаты наук, научные сотрудники, аспиранты и учителя школ города. Автор сам работал в комиссии на одной из секций и отметил высокий уровень подготовленности материалов докладчиков, их наглядность и во многом актуальность. Победители, призеры и участники конференции были награждены дипломами 1, 2, 3 степени и дипломами участников городской конференции.

За более чем полувековую историю НОУ "Эврика" через его секции прошло свыше 500 тысяч школьников. Многие выпускники известны далеко за пределами региона: среди них политики, ученые, инженеры-конструкторы, профессора вузов, изобретатели, исследователи, специалисты научных институтов, заслуженные учителя, деятели культуры.

В заключение хотелось бы отметить, что данное научное мероприятие является уникальным для страны, и то, что оно существует уже более полувека говорит о том, что оно является востребованным и необходимым".