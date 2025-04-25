Центр Нижнего Новгорода частично перекроют из-за подготовки к параду Общество

В Нижнем Новгороде в конце апреля и начале мая временно ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Как сообщает городской дептранс, перекрытия будут действовать с 00:01 до 14:00 29 апреля, 2, 5 и 7 мая.

Проезд будет закрыт на следующих участках:

площадь Минина (от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской);

улица Ульянова (от площади Минина до улицы Пискунова);

улица Варварская (от площади Минина до улицы Пискунова);

улица Минина (от площади Минина до улицы Пискунова);

улица Алексеевская (от площади Минина до улицы Пискунова);

улица Широкая (от Нижне-Волжской набережной до Зеленского съезда);

Верхневолжская набережная (от площади Минина до площади Сенной);

Нижневолжская набережная (от Благовещенской площади до Казанского съезда);

набережная Гребного канала (от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры);

Зеленский съезд (от площади Минина до улицы Широкой);

Георгиевский съезд.

Помимо этого, с 16:00 26 апреля до 22:00 8 мая и с 03:00 10 мая до 18:00 15 мая ограничат движение на автомобильной парковке по Нижневолжской набережной — слева от памятника "Катер Герой" в районе Чкаловской лестницы.

Также с 09:00 6 мая до 22:00 8 мая будет запрещена парковка на противоположной стороне — справа от памятника "Катер Герой" в том же районе.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.