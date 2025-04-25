Команда АПЗ заняла 2 место на фестивале КВН "Кубок Пландина"

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Дебютировавшая на фестивале КВН «Кубок Пландина» команда «АПЗдавшие дети» заняла 2 место.
17 апреля ДК «Ритм» наполнился смехом и аплодисментами. Фестиваль КВН «Кубок Пландина», приуроченный к пятилетию Молодежного совета АО «АПЗ», собрал команды из Арзамаса, Сарова, Пензы, Кирова, Чебоксар, Нижнего Новгорода и Дзержинска.
Конкурсное выступление одно – приветствие. А это значит, что есть всего один шанс рассмешить публику. На сцену выходили как взрослые кавээнщики, так и юные дарования, всего 11 команд. Дети покорили зрителей непосредственностью и задором, а взрослые – отточенным мастерством и искрометными шутками.
Сборная детей работников АПЗ впервые участвовала в фестивале КВН.
"Наши родители работают на заводе, отсюда и название «АПЗдавшие дети», – говорит Олеся Фокеева. – Настрой боевой, потому что новичкам всегда везет!"
В состав жюри под председательством генерального директора АПЗ Андрея Капустина вошли заместитель главы администрации г.о.г. Арзамас Александр Матвеев, начальник отдела социальной культуры АНПП «Темп-Авиа» Михаил Марков, директор профилактория «Морозовский» Андрей Санкин, медиаэксперт Евгений Прохоров.
"Истинное удовольствие находиться на этом фестивале. Все отлично выступили! – сказал перед подведением итогов Андрей Капустин. – С нетерпением будем ждать осенний фестиваль.
Вечер стал настоящим праздником смеха, объединившим любителей юмора разных возрастов".
Итоги
Блок «Дети»:
1 место – «Колодец» (р.п. Выездное)
2 место – «АПЗдавшие дети» (г. Арзамас)
3 место – «Алсо ла виста, бейби» (г. Киров)
Блок «Взрослые»:
1 место – НИИ (г. Саров)
2 место – «Weekend» (г. Дзержинск)
3 место – «Семья N» (г. Арзамас)
Приз за лучшую шутку получила команда «Колодец». А специальный приз от профилактория «Морозовский» достался команде «Семья N».
Текст: Юлия Фролова
Фото: Артура Баранова, Александра Барыкина
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