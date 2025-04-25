Три нижегородки удостоены звания "Мать-героиня" по указу Путина Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Трое жителей Нижегородской области удостоены государственных наград Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Любови Юрьевне Ковалевой из Арзамаса присвоено звание "Мать-героиня" за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Вместе с супругом Василием Геннадьевичем Ковалевым они вырастили 11 детей: 7 сыновей и 4 дочери. Свободное время семья проводит вместе — посещает театры, музеи, летом выезжает на природу и на море. Родители с любовью заботятся о нравственном и физическом развитии детей, уделяя особое внимание их образованию.

Старшие сыновья Михаил и Марк окончили Арзамасский коммерческо-технический техникум, став автомеханиками. Павел получил юридическое образование в Нижегородском экономико-технологическом колледже и продолжает обучение в вузе. Тимофей работает на Арзамасском приборостроительном заводе и активно занимается спортом. Василий учится в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, участвует в конкурсах и фестивалях в области литературы и музыки. Яков — студент Арзамасского медицинского колледжа.

Дочери семьи также активно развиваются. Валентина учится в 10-м классе и участвует в школьной жизни. Анжелина и Ева, ученицы школы искусств, выступают в семейном вокально-инструментальном ансамбле, который неоднократно становился лауреатом региональных и международных конкурсов. Светлана учится во 2-м классе, а самый младший в семье — сын Геннадий — готовится к поступлению в школу.

"Новость о награде застала нас вечером в кругу семьи. Дети прибежали поздравлять и обнимать меня. Это долгожданная радость и огромная честь! Благодарю всех, кто поддерживал нас на этом пути", — поделилась Любовь Ковалева.

В министерстве социальной политики уточнили, что звание "Мать-героиня" также присвоено Наталии Склянчук из Лукояновского округа и Надежде Горбуновой из Володарского округа. Все три награжденные получат орден "Мать-героиня" и единовременную выплату в размере 1 млн рублей из федерального бюджета.

Кроме того, супруги Андрей Николаевич и Елена Павловна Смирновы из Пильнинского округа удостоены орденов "Родительская слава". В их семье воспитывается 8 детей.

Глава семьи является настоятелем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Бортсурманы и активно занимается просветительской и патриотической работой с молодежью. Елена Павловна награждена грамотой Патриарха Московского и всея Руси за "чадолюбие и жертвенное материнское служение".

Их старшая дочь Анастасия окончила школу с золотой медалью, поступила в Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина и за годы учебы завоевала множество наград. Сейчас она замужем и воспитывает четверых детей.

Сын Василий и дочь Ольга окончили Московскую духовную академию. Василий служит в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в Москве, а Ольга руководит церковным хором при Троице-Сергиевой лавре и воспитывает двоих детей.

Сыновья Тихон, Алексей и Пётр продолжают обучение в Московской духовной академии. Тихон поет в братском хоре и преподает в воскресной школе, а Алексей и Пётр награждены дипломами губернатора Нижегородской области за успехи в творчестве.

Младшие дети — Елизавета и Ярослав — успешно учатся в школе и активно участвуют в конкурсах и мероприятиях.

Семья Смирновых ведет активный образ жизни, занимается сельским хозяйством, выращивает овощи и держит скот.

Как отметили в министерстве социальной политики, семья Смирновых стала второй в регионе, удостоенной орденов "Родительская слава". В 2022 году эту награду получили супруги Дяур из Навашинского округа.

Напомним, поддержка многодетных семей является одним из направлений нового национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина. Проект направлен на всестороннее развитие семей, расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечение доступной медицинской помощи.