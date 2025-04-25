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Общество

Всероссийский субботник в Нижнем Новгороде собрал более 500 участников

26 апреля 2025 17:30  [48] Общество
Всероссийский субботник в Нижнем Новгороде собрал более 500 участников

Фото: Юрий Коряков

Более 500 человек приняли участие во Всероссийском субботнике в Нижнем Новгороде. Среди них были экологические активисты, волонтеры, представители власти и депутаты городской думы. Местом проведения субботника стал Щелоковский хутор — территория, благоустроенная в 2018–2019 годах в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который с 2025 года включен в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, открывая мероприятие, подчеркнул важность подобных акций: "Всероссийский субботник традиционно объединяет людей, стремящихся сделать наш город чище, уютнее и комфортнее. Когда мы наводим порядок вокруг себя, чище становится и в душе. Уверен, что те, кто сегодня вышел на субботник, никогда не оставят мусор в лесу или парке".

Вячеслав Горев также напомнил, что недавно стартовало рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2026 год. Принять участие в голосовании можно на сайте https://golosza.ru/. В этом году на выбор представлено 124 объекта в 22 муниципалитетах региона.

К уборке Щелоковского хутора присоединились и депутаты городской думы Нижнего Новгорода. Председатель думы Евгений Чинцов отметил: "Нижний Новгород заметно преобразился: появляются новые спортивные площадки, детские городки, озелененные зоны. Сегодня мы вместе с жителями приводим в порядок одно из любимых мест отдыха нижегородцев. Призываю всех активно участвовать в голосовании, чтобы наш город становился еще лучше".

Депутат Владимир Поддымников-Гордеев подчеркнул, что с каждым годом количество участников субботников растет: "Люди выходят на уборку целыми семьями. Особенно приятно видеть сегодня много знакомых лиц и жителей Приокского района. Благодаря совместным усилиям нам удается поддерживать чистоту на обновленных территориях".

В рамках Всероссийского субботника волонтеры Победы провели отдельную акцию по благоустройству братской могилы воинов Великой Отечественной войны. Мемориал расположен на месте бывшего кладбища поселка Берёзовский, у дома №12 на улице Тихорецкой. Здесь установлена памятная стела с надписью "Вечная память воинам, павшим в боях за Родину 1941–1945".

Руководитель нижегородского отделения ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина отметила: "Накануне 80-летия Победы наши добровольцы приводят в порядок воинские мемориалы. Это не просто труд, а выражение глубочайшего уважения к Героям. В этом году в регионе мы благоустроим 728 памятников и захоронений. Только в Нижнем Новгороде уже приведены в порядок мемориал в Марьиной роще, комплекс 'Родина-мать' на кладбище 'Красная Этна'. В ближайшие дни работы продолжатся на Бугровском, Стригинском, Староавтозаводском кладбищах и других объектах. Молодежь активно проявляет инициативу в экологических и патриотических акциях, и это внушает уверенность в будущем".

Всего в Нижегородской области участие в Всероссийском субботнике приняли более 5 000 человек.

Напомним, что с 21 апреля по 12 июня 2025 года проходит всероссийское рейтинговое голосование за выбор общественных пространств для благоустройства. Принять участие можно на сайте https://golosza.ru/. Параллельно проводится викторина "Купно за едино!", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для участия необходимо ответить на три вопроса, кликнув по баннеру викторины на сайте. Победители получат возможность выиграть ценные призы.

С 2025 года в России стартовал новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", направленный на развитие социальной инфраструктуры. Проект объединяет 11 федеральных направлений, ранее входивших в программы "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги" и другие государственные инициативы.

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Теги:
Благоустройство Субботник Экология
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