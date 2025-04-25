Более 25 000 школьников стали пассажирами тематического поезда "Уроки с путешествием" на ГЖД Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская железная дорога перевезла свыше 25 тыс. школьников в рамках межрегионального образовательного проекта «Уроки с путешествием», который стартовал в ноябре 2023 года. Всего за этот период состав совершил 45 рейсов.

«Уроки с путешествием», которые мы реализуем совместно с АО «ФПК» и правительством Нижегородской области, получили только положительные отклики как от родителей и педагогов, так и от самих ребят. В 2025 году поездки были приурочены к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, мы продолжим поддерживать и развивать проект», - подчеркнул начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

В рамках проекта для участников проводятся познавательные и обучающие занятия. По прибытию в Волгоград для них организована экскурсионная программа с посещением мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва» и Аллеи Героев.

Школьники путешествуют на комфортабельном поезде из 17 вагонов, оборудованных кондиционерами и розетками для подзарядки гаджетов. Также в его состав включены вагоны с душевыми кабинами и специализированное купе для маломобильных пассажиров.

С апреля 2025 года Горьковская железная дорога и Горьковский филиал АО «ФПК» перед каждым отправлением поезда в рейс проводят профориентационные мероприятия и экскурсии для участников. Они посвящены железнодорожным традициям и профессиям, в том числе – работе проводника пассажирского вагона. Также ребята участвуют в увлекательной викторине «Стань железнодорожником».

Напомним, проект реализуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и начальника Горьковской магистрали Сергея Дорофеевского.