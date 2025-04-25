Жительницу Тольятти задержали с 3 кг наркотиков на М-7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

Полицейские изъяли у жительницы Тольятти более 3 кг наркотиков в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В начале апреля на трассе М-7 сотрудники ДПС остановили иномарку. В результате досмотра автомобиля под пассажирским сиденьем правоохранители обнаружили три свертка с неизвестным веществом. Кроме наркотика в салоне были найдены электронные весы, лопатка и упаковочный материал.

Обнаруженные свертки полицейские передали на экспертизу в региональный Экспертно-криминалистический центр МВД России. Исследования подтвердили: в свертках было синтетическое наркотическое средство альфа-PVP весом более три кило.

Сотрудники МВД на месте задержали пассажира иномарки – 44-летнюю жительницу Тольятти. Следствием установлено, что задержанная нашла подработку в интернете. В обязанности входили доставка крупных партий наркотиков, фасовка и организация тайников-закладок.

Сейчас злоумышленница арестована, расследование уголовного дела продолжается.