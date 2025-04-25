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Общество

Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнего Новгорода 28 апреля

28 апреля 2025 10:55  [136] Общество
Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнего Новгорода 28 апреля

Работа нижегородского аэропорта имени Чкалова приостановлена в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, ограничения на полет и вылет введены в 10:18 28 апреля.

Отметим, что на прошлой неделе аэропорт Нижнего Новгорода временно прекращал работу дважды. В обоих случаях причиной была атака БПЛА. Так, 24 апреля над регионом были сбиты четыре дрона. А на следующий день - еще два.

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Теги:
Аэропорт Безопасность беспилотники
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