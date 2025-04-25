Пять авиарейсов задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту Общество

Пять авиарейсов задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту утром 28 апреля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что в аэропорту имени Чкалова введен план "Ковер". Обычно его вводят, когда есть угроза атаки БПЛА.

По последним данным, из-за введенных ограничения задерживают два рейса на вылет и три на прибытие.