Пять авиарейсов задержаны из-за ограничений в нижегородском аэропорту утром 28 апреля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, что в аэропорту имени Чкалова введен план "Ковер". Обычно его вводят, когда есть угроза атаки БПЛА.
По последним данным, из-за введенных ограничения задерживают два рейса на вылет и три на прибытие.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+