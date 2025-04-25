Выяснилось, почему дорогу на Гагарина ремонтировали в час пик 28 апреля

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Карточный ремонт дорожного покрытия у Дворца спорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, ставший одной из причин утренних пробок 28 апреля, начался еще ночью. Однако завершить работы до наступления часа пик не удалось: из-за похолодания запуск асфальтобетонного завода задержался, сообщили НИА "Нижний Новгород" в МКУ "РЭД".
В организации пояснили, что оставить участок после фрезеровки без покрытия на такой оживленной магистрали, как проспект Гагарина, было небезопасно. Это могло привести к повреждению автомобилей и увеличению числа аварий. Поэтому укладку асфальта пришлось перенести на утро.
Ранее сообщалось, что утром 28 апреля центр Нижнего Новгорода оказался в заторах: уровень пробок достиг 8 баллов. Дорожную ситуацию осложнили сразу несколько факторов. В районе ТЦ "Небо" на площади Лядова продолжаются работы по перекладке трамвайных путей и ремонту коммунальных сетей. Кроме того, на метромосту и непосредственно на площади произошли ДТП. Дополнительные затруднения создал и внезапный ремонт у Дворца спорта. В результате многие горожане опоздали на работу.
"Я выехала из дома в 7:40, планировала приехать на работу к 8:30, но добралась только к 9:40. Очень долго стояли на Молитовском мосту, а потом на Окском съезде", — рассказала нижегородка Юлия.
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