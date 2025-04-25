Отопительный сезон может завершиться в Нижнем Новгороде не 5 мая

Дата окончания отопительного сезона 2024/2025 в Нижнем Новгороде может измениться. Все зависит от погоды, сказали в горадминистрации, отвечая на запрос НИА "Нижний Новгород".
На прошлой неделе мэр Юрий Шалабаев сообщил главредам местных СМИ, что планирует подписать постановление о завершении отопительного сезона с 5 мая 2025 года.
Напомним, что решение о завершении отопительного периода принимает администрация города с учётом прогноза погоды и при соблюдении норматива — выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.
В середине апреля в приволжскую столицу пришло долгожданное потепление. На улице была 20-градусная жара. Но в конце месяца выпал снег. На этой неделе ожидаются дожди.
"Специалисты следят за ситуацией, при необходимости дата может быть изменена с учетом погодных условий", - заявили в мэрии.
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