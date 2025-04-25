Нижегородский производитель сидений для автотранспорта стал участником федерального проекта "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО «Евросид» из Нижнего Новгорода стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на производстве сидений для общественного транспорта, спецавтомобилей и катеров.

С 2019-го по 2024 год внедрение бережливых технологий на предприятиях при господдержке велось в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года – по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять бережливые технологии на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

«Сегодня в Нижегородской области 28 производителей автокомпонентов внедряют инструменты федерального проекта «Производительность труда». Некоторые компании уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты. Выработка на пилотных участках этих предприятий увеличилась не менее чем на 10 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На площадке ООО «Евросид» эксперты РЦК будут работать в течение шести месяцев. Совместно с командой предприятия они выберут пилотный поток, проанализируют все процессы и устранят «узкие места». Параллельно сотрудники компании пройдут обучение основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.