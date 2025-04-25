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Общество

Нижегородским школьникам рассказали, как распознать мошенничество в интернете

28 апреля 2025 15:03  [54] Общество
Нижегородским школьникам рассказали, как распознать мошенничество в интернете

Фото: минцифры Нижегородской области

На занятиях Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности «Цифровой ликбез» нижегородские школьники узнали о том, как распознать поддельные аккаунты злоумышленников и не попасться на уловки мошенников в интернете.

Один из тематических открытых уроков состоялся в школе №14 имени В.Г. Короленко Нижнего Новгорода. Занятие провел заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов и учитель математики, заместитель директора Диляра Маркова при поддержке Нижегородского института развития образования.

«Сегодня злоумышленники могут использовать для создания «двойника» нейросети, и в этом им помогут необдуманно выложенные фотографии и записи голоса человека, от имени которого они решат создать поддельный аккаунт. Вместе со школьниками рассмотрели такого искусственно созданного цифрового «человека». На каждом уроке по кибергигиене мы повторяем правила пребывания в сети Интернет: нельзя передавать личные данные, рекомендуется создавать сложные пароли, не переходить по подозрительным ссылкам, а в случае обращения от якобы знакомого человека с просьбой отправить данные, финансовую помощь или, например, проголосовать на стороннем ресурсе, в первую очередь, проверять подлинность личности. Проще связаться с автором сообщения иным способом и убедиться, что именно этот человек говорит с вами», - рассказал Денис Запруднов.

В ходе урока педагог также рассказал ученикам о социальной инженерии — это вид мошенничества в интернете путем убеждения, обмана или манипуляции. Мошенники используют его, чтобы достичь своих целей: например, получить доступ к конфиденциальным данным пользователей. Относится к такой информации необходимо критически — сначала проверять и только потом делать, ни в коем случае не передавать никому свои коды доступа и пароли.

После теоретической части пройденный материал можно закрепить в ходе небольшого теста, после которого можно получить цифровой сертификат о прохождении данного курса.

 «Поддержка стремлений молодого поколения к цифровой грамотности — это важная задача образования, направленная на предотвращение неприятных ситуаций в интернет-пространстве. Каждый должен быть осведомлен о мошеннических уловках в цифровом мире и уметь им противостоять. Уверен, что учащиеся нижегородских школ, освоив знания на цифровых уроках, не только улучшат свои навыки, но и смогут поделиться ими с родителями и сверстниками», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Присоединиться к проекту может каждый. Урок есть в открытом доступе на портале проекта.

Напомним, что ускоренное внедрение цифровых технологий в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина, создаст в экономике и социальной сфере условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке.

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Теги:
Мошенничество Нацпроект школьники
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