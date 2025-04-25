"Ростелеком" обеспечил мобильной связью 10 малых населенных пунктов Нижегородской области Общество

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» установил базовые станции «БУЛАТ» стандарта GSM/LTE-1800 в 10 малых населенных пунктах Нижегородской области в рамках государственной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Доступ к скоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи получили более 1,7 тысячи жителей деревень Безводное, Елдеж, Марфино, Андреево, Полупочинки, Рамешки, сёл Елховка и Вельдеманово, а также строительных поселков Инженерный и Турбазы.

Базовые станции размещены на высоких антенно-мачтовых сооружениях. Такое техническое решение гарантирует стабильную доступность сигнала на всей территории подключенных населенных пунктов. Данные передаются по оптическим каналам связи, что обеспечивает высокую скорость интернета.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»: «Регион стал флагманом по применению оборудования от отечественного производителя “БУЛАТ” в проекте УЦН 2.0. Первые 20 базовых станций были запущены в эксплуатацию в январе текущего года. Следующая партия системных комплексов была использована для построения сотовых сетей еще в 10 деревнях и селах. Опыт Нижегородской области позволит ускорить переход на российские мобильные системы в других субъектах страны».

Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области: «Базовые станции отечественного производства позволяют, несмотря на санкции, продолжать реализацию проекта по устранению цифрового неравенства в запланированные сроки. С 2021 года в Нижегородской области в рамках проекта было построено более 150 базовых станций, обеспечивающих доступ к качественной голосовой связи и мобильному интернету в стандарте LTE. Связь уже получили более 40 тысяч человек. В этом году строительство базовых станций продолжается».

Александр Комаров, генеральный директор ООО «БУЛАТ»: «Проект УЦН 2.0 не только способствует устранению цифрового неравенства, но и подчеркивает значимость отечественных технологий для обеспечения непрерывной работы бизнеса и предоставления надежной устойчивой связи. Базовые станции “БУЛАТ” успешно прошли все необходимые испытания и показали отличные результаты. Мы уверены, что использование наших решений откроет новые возможности для жителей и бизнеса, в том числе в самых удаленных регионах страны».

Проект УЦН 2.0 охватывает населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, где отсутствует доступ к интернету. При включении деревень и сёл в программу учитывается мнение граждан, которые голосуют на портале «Госуслуги» за подключение своих населенных пунктов к мобильной сети.