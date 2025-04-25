Вскрылись новые подробности о живодере с улицы Надежды Сусловой Общество

Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила новые подробности о нижегородце, в чьей квартире на улице Надежды Сусловой волонтёры ранее обнаружили тела не менее 10 животных.

Ранее в пресс-службе полиции сообщили, что 21 апреля жители дома на улице Сусловой (Советский район) пожаловались на неприятный запах из соседней квартиры и неадекватное поведение её 48-летнего хозяина. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела животных, а также их фрагменты, упакованные в пакеты и пластиковые контейнеры. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Самого мужчину передали врачам.

В ряде СМИ появилась информация о том, что мужчина является сыном преподавателя юридического факультета ННГУ. В университете подтвердили эти сведения. Более того, стало известно, что с 21 апреля сотрудница временно отстранена от преподавательской деятельности "в связи с выявленными фактами жестокого обращения с животными, а также содержанием животных в антисанитарных условиях". Как пояснил пресс-секретарь университета Алексей Никонов, преподаватель не будет допущена до занятий до завершения внутренней проверки и выяснения всех обстоятельств.

28 апреля активисты "Зоопатруля-НН" сообщили о новой тревожной находке, сделанной на этот раз в квартире матери мужчины. По словам зоозащитницы Лары Саплиной, хозяйка отказалась добровольно открывать дверь, поэтому сотрудникам полиции и МЧС пришлось вскрывать её принудительно.

В квартире были найдены тела котов и щенков со следами травмирования глаз. Сотрудники полиции, участвовавшие в осмотре квартиры, были сильно потрясены увиденным. По итогам проверки тела животных были изъяты, а саму хозяйку доставили домой на улицу Надежды Сусловой. Как уточнил источник в правоохранительных органах, преподавательница ННГУ на данный момент проходит по делу о жестоком обращении с животными в статусе свидетеля.

После того, как стало известно о случившемся в квартире на улице Хохлова (Нижегородский район), источник в Университете имени Лобачевского сообщил НИА "Нижний Новгород", что 48-летний нижегородец ранее учился на юридическом факультете вуза, а затем поступил в магистратуру биологического факультета, где проучился один год.

"Не могу сказать, каким образом он поступил после юрфака. Насколько мне известно, в магистратуру предусмотрены вступительные испытания", – прокомментировал собеседник информагентства, выразив сомнение в прозрачности поступления мужчины на биофак.

Также подтверждается информация о том, что отец мужчины ранее занимал пост проректора ННГУ, а сейчас преподает на юридическом факультете.

"Его нельзя было не заметить во время учёбы на биофаке. Он уже тогда выделялся своей необычной манерой одеваться, ходил в шинели и всегда носил на плече тканевую сумку из супермаркета. Кроме того, раздавал окружающим свои визитки", – вспоминает источник в вузе.

Наш собеседник добавил, что поведение нижегородца уже тогда казалось необычным:

"Ещё в то время было заметно, что он отличается от остальных. У него был специфичный взгляд, странный, беспокойный. При этом нельзя сказать, что он был глупым человеком. Наоборот, он мог говорить достаточно разумные вещи".

При этом опрошенные сотрудники университета отметили, что мужчина никогда не проявлял открытой агрессии, и мало кто мог предположить, что в будущем его могут обвинить в подобных преступлениях.