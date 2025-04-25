Появилась полная программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Нижний Новгород масштабно отпразднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Основными площадками праздника станут площадь Минина и Нижневолжская набережная.

Центральным событием дня станет военный парад (0+) на площади Минина, стартующий в 9:50. Прямую трансляцию покажут местные телеканалы и официальная группа региона во "ВКонтакте".

Попасть на парад нижегородцы смогут через КПП на улицах Минина, Варварской и Алексеевской. Вечером на площади Минина пройдёт видеотрансляция концерта с основной сцены у катера "Герой". Для вечернего мероприятия предусмотрено два КПП – возле Дмитриевской башни и на улице Минина.

Программа (0+) на главной сцене у катера "Герой" начнётся в 16:00 с детского фестиваля "Спасибо деду за Победу" (0+).

В 16:40 стартует концерт "Военные песни у Кремля" (0+). Исполнят любимые песни не только профессиональные артисты, но и талантливые нижегородцы самых разных профессий и возрастов.

С 18:30 сцену займёт масштабный спектакль-оратория "Вехи Победы" (0+) ансамбля "Любава". Более 300 артистов расскажут историю главных битв Великой Отечественной – от Москвы до Берлина. Режиссёром постановки стал Алексей Франдетти.

В 19:50 нижегородцев ждёт выступление (0+) народного артиста России Сергея Безрукова. Он исполнит песни военных лет и прочтёт стихи, посвящённые Великой Отечественной.

Завершит вечер в 20:50 театрализованное шоу (0+) от Ильи Авербуха. В основе представления – история трёх друзей-горьковчан, ушедших на фронт.

Вход на Нижневолжскую набережную – к главной сцене – будет открыт через два КПП: от памятника Петру I и от Казанского съезда. Доступ к танцполу перед сценой свободный.

Отдельная зона просмотра предусмотрена на Чкаловской лестнице, попасть туда можно только по предварительной регистрации, которая начнётся в 15:00 на площади Минина и Пожарского. Количество мест ограничено.

В 22:00 праздничный салют осветит акваторию Волги. Лучшие точки для просмотра – Нижневолжская набережная, Чкаловская лестница, площадь у "Вечного огня", набережная Федоровского и Стрелка.

Напомним, в центре Нижнего Новгорода 9 мая ограничат движение транспорта. Для удобства нижегородцев с 15:30 до 21:00 запустят бесплатные автобусы от площади Горького, площади Революции и больницы имени Семашко к центру праздника. После салюта автобусы развезут зрителей обратно по трём маршрутам – к площади Горького, Московскому вокзалу и ТЦ "Фантастика".

Вся актуальная информация о мероприятиях доступна на специальном сайте nn-9may.ru, который регулярно обновляется.