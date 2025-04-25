Ремонт подземного перехода у Комсольской проходной ГАЗа хотят завершить к июню Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода продолжается капремонт подземного пешеходного перехода рядом с Комсомольской проходной ГАЗа. Работы идут в соответствии с ранее озвученными планами, о которых сообщал мэр Юрий Шалабаев.

По информации районной администрации, подрядчик строго придерживается установленного графика. Завершить все этапы ремонта планируется к началу лета.

Глава Автозавода Александр Нагин отметил, что в ходе ремонта полностью обновят входную группу перехода. Это должно существенно повысить удобство и безопасность для пешеходов.

На время проведения работ жителям рекомендовано пользоваться соседним переходом у станции метро "Комсомольская".

Как сообщили представители подрядной организации, в настоящее время специалисты занимаются облицовкой стен настенной плиткой. Ранее на объекте уже провели гидроструйную очистку, выполнили гидроизоляцию, уложили новое напольное покрытие и выровняли стены.

Также в администрации района сообщили, что сейчас ведется разработка проектно-сметной документации для будущего капремонта подземного перехода "Станция Автозаводская-Сортировочная".

Напомним, в 2024 году в этом переходе уже прочистили дренажную систему. Кроме того, на переходе у проспекта Бусыгина отремонтировали входные группы, в подземках у 6-й проходной и в поселке Стригино восстановили ступени, а также закупили оборудование для откачки воды.