Пожары в домах без извещателей унесли жизни двух нижегородцев 29 апреля

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Два человека 79 и 55 лет сгорели заживо

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека погибли на пожарах в Нижегородской области 29 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС.

Так, в деревне Устама Дальнеконстантиновского округа заживо сгорел 79-летний мужчина. По предварительной информации, возгорание в двухэтажном жилом доме и бане произошло из-за неисправного печного отопления. Площадь пожара составила 162 кв. метра.

Через несколько часов трагедия произошла в Кулебаках. Там огонь уничтожил крышу двухквартирного дома и помещения на 150 «квадратах». На пепелище было найдено тело 55-летнего хозяина одной из квартир. Скорее всего, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В МЧС уточнили, что в обоих дома не было пожарного извещателя, который мог оповестить об опасности.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Володарске погибли два человека.

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Теги:
МЧС Пожар Смертность
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