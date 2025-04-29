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Общество

Партию зараженных пчел задержали в Нижегородской области

29 апреля 2025 14:29  [118] Общество
Партию зараженных пчел задержали в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области пресекли попытку незаконной перевозки живых пчел, не сопровожденных необходимыми ветеринарными документами. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Совместную операцию провели сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл, Комитета ветеринарии региона, отдельного батальона ДПС ГИБДД и природоохранной прокуратуры. Мероприятия были направлены на выявление и предотвращение ввоза пчел без надлежащего контроля.

В ходе рейда 24 апреля 2025 года была задержана партия из 214 пчелосемей, перевозимая по территории области с нарушениями. Живой груз предназначался для дальнейшей реализации.

Владелец пчел не предоставил ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие эпизоотическое благополучие насекомых. В связи с этим специалисты отобрали образцы для лабораторного анализа.

По результатам исследований установлено, что пчелы заражены нозематозом — инфекционным заболеванием, поражающим пчел всех возрастов и полов. В ближайшее время будет проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

Нозематоз вызывается бактерией Nosema apis. Она разрушает ткани кишечника пчел, нарушает работу желез, ответственных за переработку сахара, и поражает яичники маток. Болезнь ослабляет семьи и может привести к гибели до 20% личинок.

Инфекция распространяется при контакте с зараженными пасеками, а также через рамки и пчел-воровок внутри одного улья.

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Теги:
Насекомые Россельхознадзор
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