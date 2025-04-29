Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства Общество

Фото: минтуризма Нижегородской области

Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма. Церемония награждения состоялась в Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Новые награды в сфере туризма – это подтверждение статуса Нижегородской области как одного из главных туристических центров страны. Эксперты высоко оценили нашу работу в рамках двух всероссийских премий - «Регионы туризма и гостеприимства» и «Туристические города». Отмечены событийная программа, развитие туристических брендов, конгрессно-выставочная деятельность и отдельные города, привлекательные для туристов со всей страны. Экспертный совет отдельно отметил наше министерство туризма с его стратегическим подходом и большим личным вкладом. Приглашаем всех в Нижегородскую область, нам есть что показать», - подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» регион получил Гран-при в номинациях «Регион событийного туризма», «Регион туристических брендов» и «Регион молодежного туризма», а также первые места в номинациях «Лучший туристский маркетинг региона», «Регион конгрессно-выставочной деятельности», «Регион MICE-туризма», «Регион музейного туризма» и третье место в номинации «Регион детского туризма».

На Всероссийской премии «Туристические города» эксперты отметили Городец – первое место в номинации «Город музейного туризма», Семенов – первое место в номинации «Город туристических брендов» и Чкаловск - первое место в номинации «Город событийного туризма».

Региональное министерство туризма и промыслов отмечено экспертным советом премии в спецноминации «За стратегический подход в развитии и продвижении внутреннего туризма», а министр туризма и помыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отмечен экспертным советом премии в спецноминации «За большой личный вклад в развитие отечественного туризма».

«Спасибо всем, кто работает над развитием нашего туризма! Вместе мы продвигаем Нижегородскую область на карте России и мира! А это одна из главных целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Если еще не запланировали свой отдых в 100% настоящей России, то сейчас самое время», - сказал Сергей Яковлев.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».