Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2025 17:26  [13] Возможности вовлечения нижегородской молодежи в волонтерскую деятельность обсудили в регионе
29 апреля 2025 17:22  [21] 32 человека получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
29 апреля 2025 17:18  [27] Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства
29 апреля 2025 17:06  [59] Совет по культуре появится при СК РФ
29 апреля 2025 16:30  [94] Минстрой выдал разрешение на строительство дома по КРТ на Гребном канале
29 апреля 2025 15:59  [126] Нижегородцы пожаловались Мизулиной на граффити с наркорекламой
29 апреля 2025 15:42  [128] Где смотреть салют на 9 Мая в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 15:28  [156] Карантин по ОРВИ частично введен в 12 школах и 29 детсадах Нижегородской области
29 апреля 2025 15:20  [219] Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 15:20  [109] Депутат Миронов попросил правительство оказать поддержку обманутым дольщикам
Общество

Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства

29 апреля 2025 17:18  [27] Общество
Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма и индустрии гостеприимства

Фото: минтуризма Нижегородской области

Нижегородская область удостоена сразу 13 всероссийских наград в сфере туризма. Церемония награждения состоялась в Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Новые награды в сфере туризма – это подтверждение статуса Нижегородской области как одного из главных туристических центров страны. Эксперты высоко оценили нашу работу в рамках двух всероссийских премий - «Регионы туризма и гостеприимства» и «Туристические города». Отмечены событийная программа, развитие туристических брендов, конгрессно-выставочная деятельность и отдельные города, привлекательные для туристов со всей страны. Экспертный совет отдельно отметил наше министерство туризма с его стратегическим подходом и большим личным вкладом. Приглашаем всех в Нижегородскую область, нам есть что показать», - подчеркнул Глеб Никитин.

В рамках всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» регион получил Гран-при в номинациях «Регион событийного туризма», «Регион туристических брендов» и «Регион молодежного туризма», а также первые места в номинациях «Лучший туристский маркетинг региона», «Регион конгрессно-выставочной деятельности», «Регион MICE-туризма», «Регион музейного туризма» и третье место в номинации «Регион детского туризма».

На Всероссийской премии «Туристические города» эксперты отметили Городец – первое место в номинации «Город музейного туризма», Семенов – первое место в номинации «Город туристических брендов» и Чкаловск - первое место в номинации «Город событийного туризма».

Региональное министерство туризма и промыслов отмечено экспертным советом премии в спецноминации «За стратегический подход в развитии и продвижении внутреннего туризма», а министр туризма и помыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отмечен экспертным советом премии в спецноминации «За большой личный вклад в развитие отечественного туризма».
«Спасибо всем, кто работает над развитием нашего туризма! Вместе мы продвигаем Нижегородскую область на карте России и мира! А это одна из главных целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Если еще не запланировали свой отдых в 100% настоящей России, то сейчас самое время», - сказал Сергей Яковлев.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph