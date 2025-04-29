Выставка "Победа ковалась в бою и труде" открылась в Нижегородском кремле Афиша

Фото: минкульт Нижегородской области

В Зачатской башне Нижегородского кремля открылась выставка «Победа ковалась в бою и труде» (0+), посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В выставочном пространстве представлено около 300 экспонатов из собраний Нижегородского музея-заповедника и четырех федеральных музеев России. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В создании экспозиции принимали участие Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации.

«Встречался с заблуждением, что тыловой Горький – это только промышленность, что отсюда никого не мобилизовали. Но выставка рассеивает это представление. Если говорить в процентном соотношении, то из Горького было мобилизовано столько же людей, как из других городов, и наравне с этим он дал огромное количество техники фронту. Мы хотели показать, что Победа – это результат усилий всех: и тех, кто сражался на передовой, и тех, кто ковал оружие в тылу», – подчеркнул генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.

Первый ярус Зачатской башни посвящен трудовому подвигу горьковчан в тылу. Благодаря самоотверженному труду рабочих промышленных предприятий на фронт отправилось 100 тысяч пушек, 23,6 тысячи танков, 9 тысяч самоходных установок, более 15 тысяч самолётов, свыше 34 тысяч минометов. Мощным потоком шла на фронт продукция колхозов и совхозов Горьковской области. Показать масштаб этих достижений помогли макеты военной техники и транспорта. Здесь посетители могут увидеть масштабные модели среднего танка Т-34-76, легких танков Т-60 и Т-70, бронеавтомобиля БА-64, реактивной системы залпового огня БМ-8-24, 76-ти миллиметровой дивизионной пушки ЗИС-3, 57-ми миллиметровой противотанковой пушки ЗИС-2, самоходной артиллерийской установки Су-76М, автомобилей ГАЗ-67Б и ГАЗ-ММ «полуторка», аэросаней РФ-8 ГАЗ-98, самолетов истребителей ЛаГГ-3 и Ла-5, подводной лодки типа «С» серии IX-бис.

«Мы в течение полугода работали с нижегородским музеем и предоставили для выставки три предмета – портсигар, компас и радиостанцию, которая собиралась здесь, на горьковском заводе. Предметы, которые мы передавали, именные. Как музейщик я понимаю, насколько сложно подобрать предметы, сформировать экспозицию, которая затрагивала бы душу, показывала события Великой Отечественной войны не через сухие факты, а через истории людей», - отметила старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил РФ Елена Забаровская.

На выставке также представлены личные вещи и награды тружеников, чьими руками ковалась победа в тылу. Среди них - вещи председателя колхоза «Алга» Сергачского района Мустафы Саберова, внесшего из личных сбережений 100 тысяч рублей деньгами и 160 пудов хлеба на строительство авиаэскадрильи им. В.П. Чкалова; защитное стекло сталевара Николая Кудрина; логарифмическая линейка конструктора Андрея Липгарта и часы, которыми была награждена начальник цеха Клавдия Шаганова за самоотверженную работу в 1944 году.

На втором ярусе башни представлены предметы вооружения и обмундирования, награды и личные вещи героев-горьковчан, принимавших участие в кровопролитных боях на фронтах Великой Отечественной войны. Среди представленного военного снаряжения есть и весьма редкие предметы. К ним относится унифицированная патронная сумка, изготовленная в Ленинграде в 1941 году, а также продуктовая сумка образца 1941 года из фондов Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Особую память хранят личные вещи Героя Советского Союза Семена Младенцева. В период обороны Москвы он был командиром отдельного курсантского стрелкового полка. Свидетельством тяжелейших боев на рубежах обороны столицы служат предметы военной археологии, найденные на Можайской линии обороны. Эти экспонаты предоставлены Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником.

Интерес вызывает орден Красного Знамени, которым был награжден капитан парохода «Михаил Калинин» Николай Богатов. Судно под его командованием, прорвавшись через простреливаемый противником участок, вывезло из Сталинграда более 1 000 человек гражданского населения. Победоносный путь Красной армии иллюстрируют медали, которыми награждали советских воинов за участие в операциях по освобождению столиц оккупированных Германией стран и за взятие немецких городов.

Почетное место среди экспонатов выставки занимает знамя 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии, в которой служило немало наших земляков. Она была сформирована на горьковской земле. За героизм, мужество и стойкость, проявленные воинами в боях, дивизия в апреле 1943 года стала гвардейской. За неудержимый натиск в сражении за Берлин дивизия была награждена орденом Суворова.