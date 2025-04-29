Лучшие команды военно-патриотических клубов выбраны в Нижегородской области Общество

Фото: центр "Сфера"

Три лучшие команды воспитанников военно-патриотических школьных клубов стали победителями первого финала смотра-конкурса движения «Пост №1» в Нижегородской области. Учащиеся школы №81 заняли первое место, команды из школы №85 с углубленным изучением отдельных предметов и из школы №118 - второе и третье места соответственно.

В рамках финала смотра-конкурса 15 команд из школ Нижнего Новгорода, Арзамаса, Вачского, Павловского и Кстовского округов представили свои навыки в спортивной эстафете, конкурсах по разборке-сборке автомата, оказанию первой помощи и исполнению песен военных лет.

Организаторами мероприятия выступают министерство образования и науки Нижегородской области совместно с центром «Сфера».

Торжественное открытие финала состоялось у Вечного огня на центральной площади города Кстово, где участники продемонстрировали порядок смены караула. Поприветствовать ребят приехали глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов и участник боевых действий, кавалер ордена Мужества Алексей Трофимов.

«Подобные мероприятия играют ключевую роль в воспитании у молодого поколения чувства ответственности за будущее страны и формировании активной гражданской позиции. Уверена, что звание «постовца» станет для ребят предметом гордости, а команды, ставшие лучшими, передадут опыт подготовки к смотру-конкурсу своим сверстникам. Конкурс очень важен для патриотического воспитания молодежи, что является основополагающим принципом нового национального проекта «Молодежь и дети», - сказала начальник управления профессионального образования и воспитания министерства образования и науки Нижегородской области Наталья Поляшова.

Финалу смотра-конкурса предшествовал отборочный этап, в рамках которого 20 команд военно-патриотических клубов движения «Пост №1» предоставили презентации о своем клубе и о работе с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных вооруженных конфликтов за последние пять лет, о наиболее значимых массовых военно-патриотических мероприятиях и акциях, а также об имеющихся достижениях по итогам слетов, смотров-конкурсов, соревнований и других мероприятий, проводимых на муниципальном, региональном, межрегиональном и федеральном уровнях.

«Такие мероприятия связывают нас с героями Великой Победы. Мы отдаем честь и чтим память погибшим. Мы им обязаны до конца жизни, потому что все, что у нас сейчас есть, – это благодаря им», - поделился мнением учащийся средней школы №12 г. Арзамаса Дмитрий Волков.

Победитель представит Нижегородскую область на Всероссийском слете активистов движения «Пост №1», где соберутся лучшие почетные караулы страны.

Напомним, новый национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».