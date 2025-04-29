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Общество

23 тысячи сосен высадили в Нижегородской области честь 80-летия Победы

29 апреля 2025 17:31  [96] Общество
23 тысячи сосен высадили в Нижегородской области честь 80-летия Победы

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в рамках акции «Сад памяти» на территории Семеновского районного лесничества высадили 23 тысячи молодых сосен в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

В ежегодной международной акции приняли участие и.о. начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов, активисты Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вместе с руководителем Марией Самоделкиной, сотрудники регионального Минлесхоза во главе с министром Романом Воробьевым, а также ребята из школьных лесничеств, представители общественных организаций, волонтеры. Всего к акции присоединились 170 человек. 

«Акция «Сад памяти» объединяет представителей различных стран и поколений вокруг единой исторической памяти. Каждое посаженное дерево - живой памятник героям, одержавшим победу над фашизмом восемьдесят лет назад. Оно символизирует нашу благодарность предкам, служит залогом сохранения мира и уважения к прошлому, которое мы бережно передаем потомкам», - отметил Сергей Ковалев.

Акция реализуется в рамках федеральной программы «Сохранение лесов», входящей в национальный проект «Экологическое благополучие». Она направлена на экологическое оздоровление региона путем высадки новых лесных насаждений. В этом году особое внимание также уделяется патриотическому воспитанию молодежи.

«В Нижегородской области центральная акция традиционно проходит каждый год, однако в этом году масштабы мероприятия значительно увеличились. На площади шесть гектаров высадили рекордные 23 тысячи молодых сеянцев, которые станут частью большого мемориального парка, олицетворяющего мир и свободу. Каждое посаженное дерево символизирует уважение к героям прошедших времен и заботу о будущем поколении. Всего в этом году в рамках акции подобрано 38 лесных участков площадью более 110 га, на которых будет высажено более 400 тысяч молодых деревьев», - подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Особенностью акции стало проведение первого шествия «Бессмертный полк», предоставившее возможность участникам лично отдать дань уважения своим родственникам-фронтовикам, вновь напомнить о значимости подвигов старших поколений и увековечить семейные воспоминания.

«Сегодня каждое посаженное дерево воплощает собой знак глубокой признательности и стремление обеспечить благополучие будущих поколений. Объединение таких важных смысловых акций, как «Сад памяти» и «Бессмертный полк», позволяет прочувствовать сопричастность подвигу ветеранов, публично выразить свое уважение участникам тех трагических событий и передать последующим поколениям осознание значимости мирного будущего, достигнутого высокой ценой страданий и мужества народа», - сказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

«Участие в акции «Сад памяти» - это возможность прикоснуться сердцем к истории нашей страны, выразить глубокую признательность ветеранам, отдавшим свою жизнь ради нашего светлого будущего. Каждый саженец символизирует благодарность, уважение и гордость за великое прошлое нашей Родины. Мы сажаем деревья, чтобы наши дети и внуки знали и помнили тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Эта акция стала символом любви к своей стране, объединила сердца миллионов россиян и сохраняет память о подвигах наших предков», - отметила руководитель Нижегородского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Международная акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

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Теги:
ВОВ Нацпроект Сад Памяти
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