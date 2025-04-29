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Экономика

Минцифры РФ отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек

29 апреля 2025 17:33  [79] Экономика
Минцифры РФ отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек

Минцифры РФ по согласованию с Правительством России приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек. 

С учетом высокой востребованности программы, ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение Правительства РФ по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены.

 «С 2022 года в Нижегородской области выдано 2 280 кредитов на общую сумму свыше 17 миллиардов рублей», -  отметили в министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области. 
Кроме того, для заемщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям. Для этого с 1 мая по 31 октября 2025 года будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.

ИТ-ипотека является важной мерой поддержки — в настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируем, что к концу года общее количество заемщиков,  оформивших ИТ-ипотеку, превысит 91,5 тыс. человек.

Льготные кредиты по программе выдают свыше 50 кредитных организаций, с полным перечнем можно ознакомиться на информационных ресурсах оператора программы «ДОМ.РФ».

Напомним, что льготная ипотечная программа для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний действует в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Введение мер поддержки ИТ-специалистов отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует в России с 1 января 2025 года. Он является правопреемником нацпроекта «Цифровая экономика». Нацпроект позволит внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.

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Теги:
IT Ипотека Минцифры
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