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Экономика

Нижегородский производитель электротехнических корпусов присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"

29 апреля 2025 15:50  [69] Экономика
Нижегородский производитель электротехнических корпусов присоединился к федеральному проекту Производительность труда

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО «Кит-Энерго» из Нижнего Новгорода стало 279 участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Предприятие специализируется на производстве распределительных коробок, компактных шкафов, корпусов из нержавеющей стали, нестандартных шкафов по конструктиву заказчика, термошкафов и пультов управления.

«Сегодня Нижегородская область – в числе лидеров по количеству предприятий-участников федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». И это говорит о том, что поддержка государства полезна для региональных компаний. Наш регион также находится в лидерах по числу сотрудников предприятий-участников федпроекта – более 55 тысяч человек трудится в компаниях, которые внедряют бережливые технологии», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты в течение шести месяцев проведут в ООО «Кит-Энерго» необходимые мероприятия. Совместно с командой предприятия они выберут пилотный поток, проанализируют рабочие процессы, выявят и устранят «узкие места». Параллельно будет проходить обучение сотрудников основам бережливого производства.

В Нижегородской области уже пять производителей электрической распределительной и регулирующей аппаратуры используют инструменты федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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