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Общество

Преподаватель биологии из Выксы Анастасия Кондина стала лучшим учителем Нижегородской области в 2025 году

29 апреля 2025 12:24  [61] Общество
Преподаватель биологии из Выксы Анастасия Кондина стала лучшим учителем Нижегородской области в 2025 году

Фото: Региональный центр "Вега"

Преподаватель биологии средней школы г. Выкса Нижегородской области Анастасия Кондина стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2025». Торжественная церемония награждения состоялась в академии «Маяк» им. А.Д. Сахарова.

«Это невероятное событие для меня! Стать лучшим учителем родного края — это еще и большая ответственность. Я благодарна всей нашей дружной команде за поддержку. Ведь конкурс «Учитель года» дает очень много позитива, креатива и возможность открыть в себе новые грани знаний», - поделилась Анастасия Кондина.

Награды победителю регионального этапа и призерам конкурса вручали сенатор Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, заместитель министра образования и науки региона Любовь Широкова.

«Я считаю, что профессия учителя, наставника, педагога - одна из самых важных в России. В детстве педагоги рассказывают нам, как устроен мир, а когда мы вырастаем, сами становимся учителями для наших детей и внуков. Без этой преемственности человечество не могло бы развиваться. Поздравляю всех участников конкурса!» – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

Организатором Всероссийского конкурса «Учитель года» выступает Министерство просвещения России, а региональными операторами – министерство образования и науки Нижегородской области и региональный центр «Вега». Основная цель конкурса – дать возможность учителям развить свои навыки, приобрести новые знания, а также обменяться опытом. Конкурс стимулирует развитие сферы образования региона, что является одним из приоритетов национального проекта «Молодежь и дети».

«В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — почти две тысячи. Это говорит о том, что интерес к конкурсу растет, а значит, растет и стремление педагогов к новым вершинам в своем деле. Мы гордимся тем, что в нашем регионе есть такие увлеченные и талантливые учителя», – сказала заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова.

Региональному этапу конкурса предшествовали муниципальные и зональные этапы, по итогам которых выбрали 20 педагогов, набравших самые высокие баллы. Региональный этап состоял из нескольких туров. С 14 по 17 апреля прошла методическая мастерская и урок, на котором учителя представили собственные открытые уроки для школьников. 18 апреля состоялся педагогический «Блиц-турнир», где участники в командном формате решали различные педагогические задачи. В результате были выбраны семь учителей, которые 25 апреля приняли участие в суперфинале. Они представили мастер-класс по своим предметам, медиавизитку и приняли участие в интервью «Вопрос учителю года».

В состав жюри регионального этапа вошли народный учитель РФ, первый «Учитель года Горьковской области РФ» 1991 года Лев Пигалицын и заслуженный учитель РФ, «Учитель года Нижегородской области» 1995 года Александр Дюжаков, представители регионального министерства образования и науки, региональной организации работников профсоюза народного образования и науки, СМИ и молодежных и детских общественных организаций, Мининского университета, духовенства и департамента образования Нижнего Новгорода. 

Отметим, что конкурс проводится в регионе 34-й раз, в Российской Федерации — в 36-й раз. В нем участвуют все субъекты РФ. Победители региональных этапов будут бороться за победу на всероссийском этапе в сентябре 2025 года.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, выполняет задачи, ранее предусмотренные нацпроектами «Образование» и «Наука и университеты». Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».

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Теги:
Конкурсы Нацпроект Учитель
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