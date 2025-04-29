Еще один агрессивный кот покусал ветврача в Нижегородской области

В одной из ветеринарных клиник Нижегородской области кот напал на сотрудника и причинил ему травмы. О происшествии сообщает Государственная инспекция труда региона.
Инцидент произошёл днём 26 апреля в учреждении "Госветуправление ГО г. Бор". Во время осмотра животное проявило агрессию и укусило 22-летнего ветеринарного фельдшера за плечо.
По данным ведомства, кот не имел прививки, что увеличивает риски для здоровья пострадавшего. Сам фельдшер после окончания смены обратился в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз: укушенные раны правого плеча.
Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что в настоящий момент ожидается официальное медицинское заключение о характере и тяжести повреждений.
По факту случившегося сотрудники инспекции труда проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее аналогичный случай был зафиксирован у 54-летнего ветеринара из Семёновского округа.
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