Еще один агрессивный кот покусал ветврача в Нижегородской области Происшествия

В одной из ветеринарных клиник Нижегородской области кот напал на сотрудника и причинил ему травмы. О происшествии сообщает Государственная инспекция труда региона.

Инцидент произошёл днём 26 апреля в учреждении "Госветуправление ГО г. Бор". Во время осмотра животное проявило агрессию и укусило 22-летнего ветеринарного фельдшера за плечо.

По данным ведомства, кот не имел прививки, что увеличивает риски для здоровья пострадавшего. Сам фельдшер после окончания смены обратился в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз: укушенные раны правого плеча.

Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что в настоящий момент ожидается официальное медицинское заключение о характере и тяжести повреждений.

По факту случившегося сотрудники инспекции труда проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее аналогичный случай был зафиксирован у 54-летнего ветеринара из Семёновского округа.