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Происшествия

Бизнесмены обманули нижегородское ТСЖ и вывели 12 млн через фиктивные юруслуги

30 апреля 2025 08:05  [121] Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о масштабном хищении средств, принадлежавших товариществам собственников жилья. По информации областной прокуратуры, перед судом предстанут двое предпринимателей — отец и сын, обвиняемые в присвоении 12 млн рублей.  

Следствие установило, что фигуранты действовали в составе организованной группы. Под видом заключения договоров на юридическое обслуживание они получали доступ к финансам ТСЖ, домоуправляющих компаний и жилищных кооперативов.  

Для реализации схемы злоумышленники зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и ещё несколько подконтрольных организаций. Используя пробелы в юридической подготовке руководителей ТСЖ, они оформляли документы таким образом, что оплату услуг можно было произвести только при наличии подписанных актов выполненных работ.  

Обвиняемые убеждали заключать новые договоры, несмотря на наличие действующих, что позволяло в дальнейшем переуступать задолженности между аффилированными структурами.  

Некоторое время услуги действительно оказывались, однако позже счета переставали выставляться, связь с клиентами обрывалась, а размер задолженности искусственно завышался.  

На финальном этапе аферы предприниматели обращались в арбитражный суд с требованиями о взыскании долгов. Получив решения в свою пользу, они списывали деньги с расчётных счетов пострадавших ТСЖ и управляющих компаний.  

Теперь дело передано в суд, где обвиняемым предстоит ответить за содеянное.  

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