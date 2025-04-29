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Общество

Сокращение нижегородских автобусных маршрутов объяснили борьбой с дублированием

30 апреля 2025 08:40  [50] Общество

В Нижнем Новгороде продолжается пересмотр маршрутной сети общественного транспорта. Как сообщили в Telegram-канале "Нижегородский транспорт", сокращение и изменение автобусных направлений связано с необходимостью повысить эффективность перевозок.  

По словам специалистов, такие меры помогут сократить время в пути для пассажиров, исключить устаревшие и дублирующие маршруты, а также сделать работу транспорта более предсказуемой и удобной.  

Одной из главных проблем, по их мнению, остаётся ситуация, когда несколько маршрутов проходят по одним и тем же участкам дорог. Это приводит к неравномерному распределению транспорта: в один момент подряд приходят сразу несколько автобусов, а затем может возникнуть длительный перерыв — от 20 до 40 минут.  

В результате часть машин движется полупустой, что повышает затраты перевозчиков и снижает общую стабильность интервалов.  

Приводятся и конкретные примеры. Ранее маршрут №93 соединял авторынок "Московский" с Верхними Печёрами, но в реальности большинство пассажиров пользовались им лишь до остановки "Пролетарская". Остальной участок дублировался другими автобусами, поэтому маршрут был сокращён.  

Другие изменения направлены на улучшение связности районов. Так, маршрут А-7 был продлён до микрорайона "Юг", что обеспечило транспортную доступность для жителей Приокского посёлка и сотрудников ГАЗа. А рейс №32 объединил два устаревших маршрута — №44 и №37.  

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